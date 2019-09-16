藍委江啟臣：扁跨紅線　蔡英文跑到哪裡去了

藍委江啟臣接受媒體採訪。（中評社 倪鴻祥攝） 中評社台北9月16日電（記者 倪鴻祥）因貪污案被判刑獲保外就醫的陳水扁繼上台助選、接受外媒訪問、網路直播開講後，近日又傳想赴凱達格蘭學校開班授課，挑戰“法務部”所畫“四不”原則，中國國民黨“立委”江啟臣今天上午受訪時怒問蔡英文跑到哪裡去了，扁跨越紅線居然不敢出來講話，不知扁是否色盲，如果司法淪喪到此一地步，這國家大概也要完蛋了。



江啟臣上午進“立法院”準備17日院會開議等相關工作，對於陳水扁的兒子、凱達格蘭基金會執行長陳致中表示，陳水扁將赴凱校教授“國家領導的藝術”一事，江啟臣作出回應。



江啟臣表示，陳水扁已經無視紅線，不知道扁是否色盲，把紅線看成綠線，或者完全沒看到界限，這是司法危機，這已不是扁的問題，這完全顛覆“中華民國”的司法制度，這叫其他想聲請保外就醫的受刑人及其家屬怎麼看這件事？



他指出，對於守法的民眾又要如何看陳水扁對司法的態度？難道大家都要嗆司法制度嗎？要嗆台中監獄嗎？



江啟臣說，陳水扁這麼嚴重的行為，蔡英文跑去哪裡了？面對這樣司法被踐踏，“四不”的紅線被扁越過，蔡居然不敢出來講話，不回應任何事，請問司法在哪裡？難道真的是“有錢判生、無錢判死”嗎？還是有權的人有關係就可踐踏司法？這樣的司法還能信嗎？如果司法淪喪到此一地步，這國家大概也要完蛋了。



“法務部”矯正司所屬台中監獄對陳水扁提出的“四不原則為”不上台、不演講、不談政治、不接受採訪。