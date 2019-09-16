黃子哲：扁挑戰司法紅線拉“一邊一國黨”選情

韓國瑜競選總部議題小組成員黃子哲接受媒體採訪。（中評社 倪鴻祥攝） 中評社台北9月16日電（記者 倪鴻祥）中國國民黨文傳會副主委、韓國瑜競選總部議題小組成員黃子哲今天上午受訪時表示，因貪污案被判刑、目前保外就醫的陳水扁想要獲得特赦，但蔡英文給不起，所以陳水扁現在不斷挑戰司法紅線來遂行政治目的，拉抬扁所屬“一邊一國行動黨”的“立委”選情。



曾任楊鎮浯等藍委助理的黃子哲上午返回“立法院”時，針對陳水扁的兒子、凱達格蘭基金會執行長陳致中指扁將赴凱達格蘭學校教授“國家領導的藝術”一事作出回應。



黃子哲表示，不論陳水扁現在想要造成媒體效應，或是引發外界關注，從政治目的方面來看，當然是希望2020“立委”選舉時，陳水扁所屬“一邊一國行動黨”的“立委”席次有增加，這樣扁才能發揮更大的影響力。



黃子哲指出，陳水扁其實很清楚開班授課、上台演講都是法律所不允許的，但陳水扁預料蔡英文在大選期間不敢動他，而扁最想要獲得特赦，但蔡給不起，所以就不斷跨越“四不”的紅線、挑戰司法、挑戰蔡的底線，游走法律邊緣。



黃子哲說，陳水扁曾呼籲蔡英文趕快抓他，希望蔡要正視扁的呼籲，做出正確的因應，因為如果“法務部”不處理，其他申請保外就醫的受刑人要怎麼辦？如何面對各界？法律不能因人而異，扁做這挑戰有其政治目的，所以這已不只是司法問題，還是政治問題，甚至牽涉綠營2020的整合，所以扁是民進黨、甚至是台灣的燙手山芋，應該要處理。