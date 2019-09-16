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引揣測！王金平缺席國民黨立法實務研討會
http://www.CRNTT.com   2019-09-16 15:04:01


國民黨召開立法實務研討會。（中評社　張嘉文攝）
　　中評社台北9月16日電（記者　張嘉文）中國國民黨今天依慣例在“立法院”新會期前於智庫國政基金會召開“立法實務研討會”，黨籍“立委”幾乎全部到齊，前“立法院長”、不分區“立委”王金平卻稱另有行程，向“立院”黨團告假，確定不會出席。在鴻海創辦人郭台銘宣布退出國民黨之際，和郭結盟態勢明顯的王缺席此會，讓外界很有想像空間。

　　國民黨主席吳敦義今天稍晚也將出席該研討會，與藍委交換意見，王金平今天的缺席也確定兩人不會同台。 


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