引揣測！王金平缺席國民黨立法實務研討會

國民黨召開立法實務研討會。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北9月16日電（記者 張嘉文）中國國民黨今天依慣例在“立法院”新會期前於智庫國政基金會召開“立法實務研討會”，黨籍“立委”幾乎全部到齊，前“立法院長”、不分區“立委”王金平卻稱另有行程，向“立院”黨團告假，確定不會出席。在鴻海創辦人郭台銘宣布退出國民黨之際，和郭結盟態勢明顯的王缺席此會，讓外界很有想像空間。



國民黨主席吳敦義今天稍晚也將出席該研討會，與藍委交換意見，王金平今天的缺席也確定兩人不會同台。