俄羅斯測試“地面預警機”

中評社香港9月16日電／俄羅斯正在測試配備人工智能元件的“地面預警機”。該雷達用於遠程探測空中目標，引導飛機和防空導彈。現代雷達將成為自動防空控制系統的主要元素。專家認為，新型雷達將大大提升防空能力。



俄羅斯國防部向《消息報》表示，首批遠程雷達已入列中央軍區兵團，目前在參加軍事演習。



雷達性能暫未公開。但已知的是，最新型超遠程雷達的移動性很高，用於不間斷監控空中情況。其功能可與AWACS預警機相提並論。



這種配備人工智能元件的雷達將成為空天軍新自動控制系統的主要環節。它們能夠自動跟蹤數十個目標，確定飛機和導彈的精確坐標及移動參數，還可"識別"所有型號的飛行設備並判斷其速度和位置。



該雷達將對獲取的信息進行實時分析並傳送至中央指揮所，軍隊自動控制系統將判斷如何更好地進行攻擊。之後，相關信息將發送給打擊設備--導彈系統和戰鬥機。高射炮手和飛行員不僅會收到有關打擊目標的信息，還會獲得武器選擇方面的建議，瞭解要摧毀敵方飛行設備需要怎樣的武器。



新型雷達可全天候工作，而且能夠對抗電子戰設備，因為該雷達配備了抗消極干擾和積極干擾裝置。



重要的是，有關雷達情況的數據會議文件的形式記錄下來，記入加密電子庫中。未來，這些信息可以作為有關侵犯邊界的法律證據。



整套雷達設備安裝在一輛高通過性汽車上，因此在路況糟糕的狀況下也能運行。它可自行或借助飛機輕鬆轉移至指定區域。幾個遙遙相隔的雷達站可在最短時間內建立一個密集監控區。



前防空導彈部隊指揮官亞歷山大·戈里科夫中將告訴《消息報》，需要用超遠程移動雷達來建立防空系統雷達網。



"這種雷達能夠‘看到'方圓600多公里的目標。"他解釋稱，"它們的‘遠視'會為我們做出決定贏得更多的時間，也就是說可以讓我們好好地斟酌自己的行動。在當今空戰速戰速決和瞬息萬變的情況下，這給予我們無可爭辯的優勢。"



遠程預警雷達站可部署在邊境地帶，用於收集情報信息。這有助於對敵人進行識別，例如確定飛機的數量和飛行高度。



即便在和平時期，這種雷達也通常與收集所有雷達信息的自動控制系統相聯繫。



目前，軍方在積極完善雷達網絡。去年年底已完成多梯隊遠程預警雷達系統第一階段部署任務，新型29B6"集裝箱"超視距雷達已投入試驗性戰鬥值班。而在一年前，三套"沃羅涅日"超遠程預警雷達也已啟用。自此，俄羅斯沿邊地帶形成了不間斷的雷達網。



雷達站能夠實時標定數千公里範圍內的彈道導彈、巡航導彈、飛機、衛星和其他飛行設備的位置。由於其探測範圍有交叉，可以避免出現盲區。軌道衛星和偵察機關將確保雷達正常運行，偵察機關可通過自己的渠道提前確定可能的打擊時間。