郭陣營攪局有針對性?沈智慧：不會被分票

藍委沈智慧接受媒體採訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北9月16日電（記者 張嘉文）鴻海創辦人郭台銘發言人蔡沁瑜今天證實，她與另一位幕僚郭昕宜都已經分別遷戶口到桃園和台中，是否參選“立委”，目前在評估各種可能。對可能面臨郭陣營挑戰的中國國民黨台中選區“立委”沈智慧下午受訪表示，她相當有自信不會被分票，因為人民是有感情，該選區是台中市長盧秀燕長期耕耘，也是她長期經營之處，這裡的人民都有感。



蔡沁瑜今天受訪時表示，她的戶籍已經遷到桃園市八德區，屬於桃園第六選區，範圍包括八德、大溪、復興三個區，與中壢區的12個里，該區國民黨已經提名現任“立委”陳學聖，另外還有與民進黨友好的無黨籍“立委”趙正宇參選。



另一位郭辦的幕僚郭昕宜，則是遷戶籍到台中市北區，屬於第五選區，範圍包括北區與北屯區，國民黨已經提名沈智慧參選，民進黨是提名莊競程。



沈智慧今天參加國民黨在智庫舉辦的立法實務研討會，會前對此受訪表示，選舉本來就是競爭，她好好經營其選區和選民，然後在“立院”問政，這是最主要的目標，任何人要來選舉有其自由。



由於沈智慧力挺2020參選人韓國瑜的立場明顯，郭台銘挑該區派幕僚參選，是不是針對韓國瑜而來？



沈智慧說，不會啦，在我們那裡選民基礎蠻雄厚，真的別想太多了，就是個單純的“立委”選舉。



是否會擔心被分票？沈智慧說，不會，她相當有自信，人民是有感情的，不是某個人空降到這裡來，人民就會有所改變，且該區她深耕基層已很長時間，這裡的人民都有感。