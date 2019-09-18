快評：“斷交”成常態　台灣已無感？

中評社快評／索羅門16日與台灣“斷交”，17日台北有一場外交活動，中美洲駐台使節出席，有使節脫稿挺台，現場響起熱烈掌聲。台灣當局試圖通過這樣的場景，去掩飾最新發生的外交潰敗之痛。



民進黨重新執政3年4個月，丟了6個“邦交國”，追平陳水扁當政8年“斷交”6國的紀錄。不僅如此，台灣相繼遭世衛大會、國際民航大會、國際刑警組織擋在門外，國際生存空間嚴重壓縮。



這些年台灣外交唯一的斬獲，是強化了與美國的關係，美台出於相互需要，走得更近。當台灣外交節節敗退之際，美台關係的強化成了唯一支撐。燈前月下，人無正色，一俊遮百醜，民進黨當局充分利用這一點。



“斷交”成為常態，台灣民眾似乎已無感。主責外交的官員不用下台，與大陸對抗的政策不作調整，儘管下一個可能“斷交”的邦交國已浮上枱面。大陸媒體說，若由民進黨再執政四年，台灣“邦交國”將降至個位數。這並非危言聳聽，到那時台灣民眾或者才會有感、才會明白“斷交”之傷。



大陸與索羅門群島建交已瓜熟蒂落，水到渠成，十一之前一定成事。有分析說索羅門與台灣分手的背後，是世界已經不一樣了；這個世界上也不是無論什麼都是“錢”可以擺平的事。這是國際政治現實。



認清天下大勢，放棄對抗政策，是台灣外交唯一的出路。用同一套說詞去回應每一次“斷交”，是執迷不悟、不知檢討，試問實力懸殊之下，“不會屈服”之後又如何？