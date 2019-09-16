三中交易案　馬英九：對自己清白有信心

中評社台北9月16日電／前“總統”馬英九等人因三中案被控違反證券交易法，台北地方法院今天傳喚馬英九出庭。馬英九庭訊後受訪表示，事實與真相只有一個，他對自己的清白有信心，對法院的公正有期待。



中央社報道，台北地方法院上午對三中案中的華夏股權交易案召開準備程序庭，傳喚馬英九到庭，對案件爭執與不爭執部分進行討論。開庭過程中，馬英九並未發言，全程由律師表達意見。



原本規劃一整天的庭期於中午結束，法官訊問檢辯意見後，諭知下次開庭時間為11月6日上午9時30分。



馬英九庭訊後接受媒體聯訪時指出，本案在去年7月10日，北檢檢察官以多達759頁、51萬多字的起訴書提起公訴，但是在檢方檢控的內容與卷內證據呈現的事實，有很多地方未盡相符。



馬英九說，他與律師按照法官的指示，在今天及後續的開庭之中，對檢方的起訴書表達意見，並陸續提供符合事實的證據給法院參考，以還原事實、釐清真相。



他強調，事實與真相只有一個，他對自己的清白有信心，對法院的公正有期待。



另外，媒體詢問馬英九，15日出席大陸台商秋節聯誼茶會時，是否與高雄市長韓國瑜握手。馬英九說：“有啊，有啊，有握啊”。



台北地檢署起訴指出，前中國國民黨主席馬英九、前中投公司董事長張哲琛、前總經理汪海清等人，在三中交易等案中，造成國民黨新台幣72億多元的損害，涉犯證券交易法的非常規交易、特別背信、刑法背信等罪嫌，去年7月間對他們提起公訴。



台北地方法院審理後，針對不同犯罪事實及不同被告，分別整理爭點及對證據能力表示意見，依序為汪海清、張哲琛、馬英九。汪海清、張哲琛部分已完成，今天就馬英九部分開庭審理。