“台灣進士專題展”在南投舉辦

台灣進士專題展在南投舉辦 中評社南投9月16日電／近日，北京市台灣同胞聯誼會聯合（台灣）中華文化永續發展基金會、（台灣）中華文經交流協會、台灣中興大學藝術中心、台灣螺陽文教基金會在台灣南投縣藝術家資料館共同主辦“科舉制度在台灣——台灣進士專題展”。來自兩岸的有關單位領導、嘉賓及台灣中興大學部分師生參加了開幕式。這是北京市台聯在島內舉辦“台灣進士專題展”巡展的第11站。



“科舉制度在台灣——台灣進士專題展”是北京市台聯精心策劃的文化交流品牌項目，得到兩岸學者的高度關注。展覽通過圖片和文字的形式向兩岸民眾闡述了兩岸一家、文脈相通的史實。從2015年開始，科舉展在台灣連續舉辦六年，先後在輔仁大學、淡江大學、銘傳大學、元智大學、華梵大學、樹德科技大學、台南大學、世新大學8所台灣大專院校展出，此次是北京市台聯與島內第9所大學合作辦展。展覽吸引了眾多台灣師生觀展，得到廣泛好評，想要深層次了解科舉制度的台灣學生越來越多。



本次展覽主要介紹科舉制度在台灣的設立和發展、知名台灣進士生平以及科舉制度對台灣社會所產生的深遠影響。展覽的一大亮點是展示33名台灣文進士題名碑拓片。這些拓片具有極高的歷史價值，參觀者在觀展時，能夠感受科舉展傳承的深厚文化底蘊。



習近平總書記在《告台灣同胞書》發表40周年紀念會上發表重要講話，強調指出“國家的希望、民族的未來在青年”。近年來，北京市台聯一直在兩岸青年交流上做著積極探索，特別是在台灣當局對現行中學社會領域課綱不斷進行歪曲修改，將“中國史”放在“東亞史”架構下呈現的情況下，大力推動舉辦“科舉制度在台灣”在島內高校巡展，並取得實效。展覽為島內台胞尤其是青年大學生營造了解兩岸同根同源歷史的文化氛圍，讓他們深入了解科舉文化，不斷凝聚中華文化共識，以文化的力量推動兩岸交流進一步發展。



據悉，由“台灣進士專題展”衍生出的“台灣學子重走科舉路研習營”活動，也為島內青年學生從閱讀文字到親身體驗交流，提供了最直接感受兩岸傳統文化的實踐。這一形式既彰顯了傳統文化的內涵，又增進島內大學生對民族、對國家的認知。



本次展覽將展至10月2日。（北京市台聯供稿）