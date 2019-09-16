美日談判就擴大日產牛肉低關稅額度達成協議

中評社香港9月16日電／共同社15日獲悉，日美貿易談判就擴大美國對日本產牛肉設定的低關稅額度的數量達成了協議。日本對美牛肉出口不斷增加，有望進一步擴大銷售。另一方面，日本擬在貿易協議生效後第7年撤銷針對美國產葡萄酒的關稅。兩國政府加緊推進已達成框架協議的協定的最後階段作業，力爭在本月底於美國紐約舉行的首腦會談上籤署。



2018年日本對美出口牛肉約421噸，金額約為33億日元（約合人民幣2.2億元），均增加至5年前的約4倍。日本產牛肉目前每年僅限200噸每公斤適用4.4美分的低關稅，超過部分則徵收26.4%的高關稅。2018年實際出口量的一半以上為高關稅對象。



美國在已退出的跨太平洋夥伴關係協定（TPP）中承諾，對日本產牛肉在生效時起設定3000噸免稅額度，並在第15年全部撤銷關稅。通過此次達成協議，雖然關稅本身繼續存在，但美國消費者的負擔或將一舉減輕。



撤銷面向日本的美國產葡萄酒的關稅是考慮到TPP。美國此前擔心較之澳大利亞等2018年底TPP生效的國家，對日出口會處於劣勢。為此，若日美貿易協定在2019年度生效，計劃對多個品種適用TPP生效第2年的關稅水平。關於葡萄酒，TPP就生效後第8年撤除關稅達成協議，預計日美將據此把撤除時間縮短1年。