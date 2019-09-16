盧錦欽：嚴厲譴責激進示威者泯滅人性暴行

中評社香港9月16日電／大批示威者昨日無視警方反對，在港島多區非法集結、遊行，堵塞多條主要交通幹道，嚴重影響港島區交通。有激進分子向政府總部及警察投擲汽油彈、四處放火，襲擊他人及記者，將暴力再度升級。全港各區工商聯會長盧錦欽對此表示強烈譴責，他指出，激進示威者暴行變本加厲、泯滅人性，不僅嚴重危害市民安全、破壞社會正常運作，更會對下一代造成極其不良的影響。



“近期，幾乎每個周末都有暴徒在香港多區大肆破壞公共設施及地鐵站，衝擊政府總部，更對持有不同意見的市民進行攻擊、毆打，完全是目無法紀、無法無天。”盧錦欽提到，受公眾集會影響，香港國際機場於今年8月錄得客運量600萬人次，比去年同期減少12.4%。此外，零售、餐飲、旅遊等行業亦飽受打擊，部分中小企、商戶難以為繼。他強調，使用暴力手段絕不是解決問題的方法，只會令社會受到更大傷害，經濟及營商環境受到更大衝擊。



部分示威者舉起美國、英國國旗要求外國干預香港事務，更有違法人士在灣仔一間酒店外焚燒國旗。盧錦欽認為，此類行為公然挑戰國家主權，衝擊“一國兩制”底線，必須進行嚴肅處理。



盧錦欽表示，支持特區政府和警方繼續嚴正執法、止暴制亂，堅定維護香港公共安全，並對所有違法行為追究到底。他亦呼籲，所有市民應團結一致，與暴力割席，向暴力說不，堅決抵制極端暴力行為。



為解決香港當下困局，特區政府已表現出最大的誠意，希望透過搭建溝通平台與市民展開對話，共同解決社會深層次的問題與矛盾。盧錦欽指出，社會各界必須摒除成見，珍惜對話機會，回歸理性討論，令香港社會盡快恢復正常運作，聚焦經濟民生發展。

