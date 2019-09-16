藍委呂玉玲：婆婆媽媽挺韓會大爆發

呂玉玲深信婆婆媽媽要的是安定的生活，姊妹的選票是屬於韓國瑜。（中評社 黃文杰攝） 中評社桃園9月16日電（記者 黃文杰）準備拼三連任、中國國民黨“立委”呂玉玲接受中評社訪問表示，婆婆媽媽要安定生活，最關心“教育”、“民生”與“經濟”這三件事，當然力挺國民黨2020參選人韓國瑜，也深信只有韓才懂得“苦民之所苦”，即使鴻海創辦人郭台銘出來參選，不會改變對韓的喜歡，“等著看！婆婆媽媽挺韓國瑜會大爆發”。



桃園“立委”共六個選區，五選區是平鎮龍潭，傳統是藍大於綠，國民黨推呂玉玲拼三連霸，也是藍軍唯一原選區拼連任“立委”（陳學聖及吳志揚離開原選區、轉戰其他選區），民進黨推“客家妹”蔣絜安迎戰呂玉玲，形成兩個女人的戰爭，不過“國會政黨聯盟”也準備提張誠參選。至於民眾黨、綠黨、時代力量及其他小黨是否提名人？還有待觀察。



國民黨系統的桃園市平鎮區婦女會理監事暨召集人會議，下午借用平鎮區復興里復旦里集會所召開，上百位婦女幹部齊聚一堂，他們齊心挺國民黨提名的“總統”與“立委”參選人，婦女姊妹們更齊心呼籲，國民黨不能分裂，國民黨要真正團結，2020一定要讓國民黨重返執政。



曾經擔任過平鎮婦女會理事長的呂玉玲告訴台下的婦女幹部，婆婆媽媽每天關心三件事，教育、民生、與經濟，民進黨執政三年多，美其名性別平等教育，但是同婚議題讓很多長輩無法認同，還有小老百姓抽煙被課重稅，反觀民進黨可以揪團走私菸沒事，天底下哪有這種事，怎不生氣？加上青年就業低薪，經濟問題也沒看到解決。



呂玉玲說，真正懂得苦民之所苦，放眼望去，就是國民黨2020參選人韓國瑜。她坦言，就算鴻海創辦人郭台銘跳出來參選，婆婆媽媽還是喜歡韓國瑜，婦女姐妹的票還沒有大爆發，婆婆媽媽不只是“中華民國”粉、韓粉，更是國民黨的“國”粉。