中評專訪：韓國不願在中美間選邊站

中評社記者在首爾淑明女子大學專訪洪圭德教授（中評社 張爽攝） 中評社北京9月17日電（記者 郭至君 崔銀珍 張爽）縱觀現在東亞格局，美朝無核化談判陷入僵局、日韓經貿上的糾紛延伸波及到了安保領域、中美貿易戰給韓國也帶來相當大的壓力，而美國有意在亞洲部署陸基中程導彈更是會給中美關係以及美日韓同盟帶來不確定的負面影響。日前，中評社記者在首爾淑明女子大學專訪了其政治外交學教授洪圭德，請他就上述問題進行了自己的分析判斷。專訪全文如下：



中評社記者：半島局勢最近出現了很多新情況，韓美進行了聯合軍演，朝鮮也頻頻發射短程導彈，朝鮮方面公開點名批評美國甚至表示“不再與韓國打交道”，您認為半島形勢未來會如何？中國會在斡旋半島問題上繼續扮演什麼樣的角色？



洪圭德：美朝關係現在處於非常重要的階段。但是與期待相反的是，兩國關係並沒有像人們想象的那樣順利地發展。6月30日特朗普總統與金正恩委員長在板門店會晤，為了使兩國關係進展進行了52分鐘的對話。但即使這般努力，朝鮮還是為了占據談判的有利位置而試射了10次導彈，美國也不例外，朝美都在為占據有利位置而進行著不斷的努力。特朗普與金正恩在河內都對表達了所希望的事宜，而金正恩也表示，如果美國不能夠在年內提出新的解決方案，那麼自己將走屬於自己的路。所以，調整雙方的立場是需要非常地小心，而且也是非常困難的。特朗普明年將會參加大選，除非其陷入非常困難的環境，如若不然，以現在美國的議會以及輿論的導向來看，都希望特朗普慎重。個人覺得，金正恩現在還沒有明確判斷美國大選情況和特朗普的其位置。



中國對於朝鮮的作用是：1)使朝鮮脫離孤立；2)構建和平秩序，特別是安定無核化；3)改善朝鮮人民的生活水準。這三個課題是時代的召喚，也是國際社會需要共同努力的部分。中國在此發揮了巨大的作用。問題是雖然中國在此發揮了非常多的仲裁作用，但自從2018年以後，朝鮮開始了單獨與美國的接觸，並與韓國會晤，對中國的依存度有所減少。前幾天王毅外交部長訪問了平壤，這也是中國方面表現出的一個大的動作。但是金正恩沒有會見王毅部長，這是處於與特朗普會晤時的順利而考慮的。但是即便如此，為了解決朝鮮核問題，就像之前所說的一樣，中國的作用依然不可忽視，而且在今後的會談當中，中國需要發揮更加果敢的作用。但是從現如今的美中關係來看，中國需要守住本國的立場，所以這種期待難免會有些困難。

