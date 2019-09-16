韓國瑜痛批蔡英文：完全是封建時代的想法

韓國瑜接受媒體訪問，砲轟蔡英文。(中評社 蔣繼平攝) 中評社高雄9月16日電（記者 蔣繼平）中國國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜今天在岡山區公所受訪時，他痛批高雄市被民進黨執政20年，負債新台幣3300億元，反問“這像養得很好的小孩嗎？”高雄被民進黨帶得營養不良了，他痛批蔡英文根本是封建觀念的想法。



韓國瑜16日下午前往岡山區協和宮、壽天宮參拜，再前往岡山區公所進行市政請益，座談會前接受媒體聯訪。



蔡英文15日在前高雄市長、“總統府”秘書長陳菊的陪同下到高雄。對於民進黨去年選舉丟掉執政20年的高雄，蔡語帶嘲諷地說：“菊姐（指陳菊）好像帶一個小孩長大被騙走，所以1月11日（我們）要把小孩收回來”。此話一出引起熱議。



韓國瑜表示，高雄市被民進黨執政20年，負債3300億元，下一場雨，馬路有五千個洞，地下箱涵檢查有一萬個洞。韓反問“這像養得很好的小孩嗎？”韓痛批，蔡英文講這個觀念是不是太封建？是不是沒有完全徹底了解高雄？去實地了解高雄在他當市長後是怎樣的一個現況。



韓國瑜說，事實上民進黨在高雄執政情況非常非常的久，講不客氣的話，東西賣不出去、人進不來，高雄要怎麼發展？怎麼叫“帶好的小孩被韓國瑜騙走了”咧？韓再批，根本就是高雄被民進黨帶得營養不良了。



韓國瑜表示，當新執政團隊盡可能固本培元來顧好高雄，且把高雄市這三個字擦亮時，民進黨的民意代表又不停的抹黑高雄；當他們不停讓全世界觀光客來高雄旅遊時，民進黨民代卻又唱衰高雄。



韓國瑜說，民主民主，就是人民作主，如果民進黨做得這麼好，他絕不會選上市長。韓認為，蔡英文講得觀念完全是錯的，完全是封建時代的想法，根本就不用去辯論這件事情。