習近平對國家網絡安全宣傳周作出重要指示

近日，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平對國家網絡安全宣傳周作出重要指示。（中評社圖片） 中評社北京9月16日電／近日，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平對國家網絡安全宣傳周作出重要指示強調，舉辦網絡安全宣傳周、提升全民網絡安全意識和技能，是國家網絡安全工作的重要內容。國家網絡安全工作要堅持網絡安全為人民、網絡安全靠人民，保障個人信息安全，維護公民在網絡空間的合法權益。要堅持網絡安全教育、技術、產業融合發展，形成人才培養、技術創新、產業發展的良性生態。要堅持促進發展和依法管理相統一，既大力培育人工智能、物聯網、下一代通信網絡等新技術新應用，又積極利用法律法規和標準規範引導新技術應用。要堅持安全可控和開放創新並重，立足於開放環境維護網絡安全，加強國際交流合作，提升廣大人民群眾在網絡空間的獲得感、幸福感、安全感。



2019年國家網絡安全宣傳周開幕式16日在天津舉行。中共中央政治局委員、中宣部部長黃坤明在開幕式上宣讀習近平的重要指示並講話。他說，要認真學習貫徹習近平總書記重要指示精神，深刻把握信息化發展大勢，積極應對網絡安全挑戰，充分發揮廣大人民在維護網絡安全中的主體作用，把“四個堅持”的原則要求落到實處，有力維護人民群眾在網絡空間的切身利益。



國家網絡安全宣傳周從2014年開始每年舉辦一屆。本屆宣傳周以“網絡安全為人民，網絡安全靠人民”為主題，9月16日至22日期間將舉辦網絡安全博覽會、網絡安全技術高峰論壇、網絡安全主題日等活動。



（來源：新華網）

