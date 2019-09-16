台否認駐索大使將被驅逐　稱未送錢給議員

歐江安。（中評社 資料照） 中評社台北9月16日電／索羅門當地媒體《島嶼太陽報》（Island Sun）16日在臉書刊出報道，指出索國政府正準備驅逐台灣駐索羅門大使廖文哲（Oliver Liao），稱廖文哲干預索羅門內政。“外交部”今天表示，目前並無任何跡象顯示索羅門群島政府擬驅逐台灣的大使。



索國政府正評估外交是否轉向中國，索羅門《島嶼太陽報》報道，如果索國政府決定轉向，將準備驅逐台灣駐索羅門大使，理由是台灣駐索羅門大使廖文哲在干預索國內政；島嶼太陽報日前也報道指台灣匯款320萬美元給16位索國國會議員、企圖挽救邦交，索國政府正展開調查。



“外交部”發言人歐江安下午表示，經駐館向各方瞭解，目前並無任何跡象顯示索羅門群島政府擬驅逐大使。至於報道指台灣政府匯款索國國會議員，歐江安說，“純屬惡意謠言”，目的在打擊台索關係。



歐江安說，台灣向來基於國際合作發展法，秉持透明、良治與可問責性等原則，且依當地政府、國會議員與民間團體的實際需求，進行相關援助計劃，絕不與中國進行惡性金錢外交競逐。



對於“索羅門星報”報道指若台索斷交，在台96名索國留學生將立刻轉學至中國，北京政府承諾給予全額獎學金一事，歐江安表示，索國在台就學的獎學金學生，在台索邦交正常情況下，將持續受到“兩國”雙邊合作機制保障；至於媒體報道有關中國提供的任何承諾，“外交部”不作評論。她說，就與索國學生接觸的了解，索國學生喜歡台灣自由開放與友善的就學環境，對索國政府試圖外交轉向的操作感到憤怒不解。



另外，“索羅門時報”報道指台灣全額資助索國2023年太平洋運動會主場館案，如果台灣撤回支持，中國將用貸款補足。對此歐江安說，“外交部”是協助索國向銀行申請商業貸款，爭取較優惠的貸款條件，並非由台灣全額資助。