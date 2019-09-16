藍委曾銘宗：柯將郭台銘玩弄在股掌間　

藍委曾銘宗接受媒體採訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北9月16日電（記者 張嘉文）距離“中選會”受理申請為2020被連署人的登記截止期限倒數24小時，外界預期鴻海創辦人郭台銘可能會去登記。對此，中國國民黨“立法院”黨團總召曾銘宗今向郭喊話，目前看來台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲是把郭玩弄在股掌間，他希望郭能看清這狀況，不要被柯利用了。



“立法院”第九屆第八會期明天開議，國民黨今天下午在智庫召開“立法實務研討會”，郭台銘是否參選2020成為眾人熱議的焦點。



曾銘宗受訪時表示，現在初步看來，郭台銘跟柯文哲合作的這段時間，柯文哲把郭台銘玩弄到股掌之間，所以他也希望郭台銘看清這個情況，柯只是要利用郭來衝高台灣民眾黨的得票數，爭取更多“立法院”席次，因此希望郭台銘不要被利用。



曾銘宗喊話說，希望郭台銘還是留在藍營，一起打贏2020大選，來捍衛郭台銘所謂的讓“中華民國”有更好的發展，來實現郭的目標，因此還是呼籲留在藍營打拚。



另一國民黨“立委”吳志揚也說，國民黨全黨上下要團結一致，也希望曾經是黨員或黨友的，以蒼生為念，民眾苦日子過多的，需要看到一個強而有力的國民黨，這才是大家的福氣，真的要以大局為重。