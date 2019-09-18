汪毅夫：崔顥題詩在上頭

汪毅夫（來源：中評社資料圖） 中評社北京9月18日電（作者 汪毅夫）1994年6月，中國社會科學出版社出版了許地山的《道教、因明及其他》。書之“內容提要”說：“本書收入我國著名文學家許地山先生有關宗教的論文四篇，內容涉及道家與道教，中世紀時流行於亞歐非地區的摩尼教，佛教因明學和有關宗教的文物考證。文章言筒意賅，論述獨到，雖作於六十年前，今天的讀者仍然可以從中獲得大量的知識，得到有益的啟迪”。實際上，許地山不僅是“我國著名文學家”，而且是我國著名學者、大師級的學者。其學術造詣久為其文學成就所蔽、其學術大師之譽亦久被文學家之名所蔽矣。



陳寅恪是今世公認的學術大師。關於許地山在宗教研究的學術成就，陳寅恪如是說：“寅恪昔年略治佛道二家之學，然於道教僅取以供史事之補證，於佛教亦止於比較原文與諸譯本字句之異同，至其微言大義之所在，則未能言之也。後讀許地山先生所著佛道二史論文，關於教義本體具有精深之評述。心服之餘，彌用自愧。遂捐棄故技，不敢複談此事矣”。言下頗有李白“眼前有景道不得，崔顥題詩在上頭”之慨也。



福建漳州薌城政協文史委推動地方文史研究頗力，近出《許地山畫傳》一卷，收羅宏富，既展示許地山的學術造詣、也表彰其文學成就。感謝漳州薌城政協文史委辛勤而出色的工作。



謹以本文紀念我國台籍學術大師、文學家許地山先生125歲誕辰。



（作者汪毅夫系閩南師範大學客座教授、全國台灣研究會副會長）

