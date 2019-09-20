汪毅夫：台盟盟員汪慕恒教授

汪慕恒教授近照（來源：汪毅夫提供） 中評社北京9月20日電（作者 汪毅夫）台盟盟員、廈門大學教授汪慕恒以其東南亞經濟、華人華僑經濟和亞太地區經濟研究的成就享譽於學界。實際上，老汪在1957年以前在廈大會計系、馬列室工作期間的研究和教學，1990年以來關於台灣問題和兩岸關係的研究都有重要的成績。



老汪早年畢業於廈大經濟系，主修經濟學，獲法學士學位；選修會計學，獲商學士學位。畢業留校，初任會計系安永瑞教授的助教，不久即獨立講授成本會計課程。老汪的本科畢業論文是譯著，是得分92的優秀畢業論文，他將美國西北大學教授Cecil Gollespie的《標準成本會計方法》（1935）譯為中文。1951—1954年，老汪在會計學刊物上密集發表《固定支出與變動支出》《分割“產品成本差異”為價格差異與生產損益差異的意義》《生產損失的會計處理及其對企業利潤的影響》《我怎樣學習“火力發電廠燃料成本分析”一文》《從勞動計劃執行情況報告看企業勞動生產率問題》《1953年國營工業生產費用表的編制》《商品成本中的推銷費和企業管理機關管理費》《輔助車間與部門費用的分配法》《分步成本計算的雙重任務》《漫談會計科目的分類》等論文。在會計學的學術史上，老汪是最早引進和講授西方管理會計方法的學者。在廈大馬列室工作時，老汪講“聯共（布）黨史”，也講哲學和自然辯證法。1957年以後，老汪調入廈大南洋研究所工作，退休前曾任該所所長。1990年以來，老汪作為台灣民主自治同盟盟員曾任第七、八屆全國政協委員，在台灣問題和兩岸關係問題研究方面也取得重要成績。1990年，經老汪譯審的《戰後台灣經濟分析》受到學界、也受到該書作者劉進慶教授的高度評價。同年，老汪在全國政協大會上關於改善投資環境、保護台商合法權益的發言也得到高度重視和廣泛好評，為兩岸關係和平發展作了貢獻。



據我所知，老汪本是理工男。出於對理工科的興趣，他最初報考和考取的是廈大電機工程系，入學後才轉學經濟和會計。老汪今年94歲。



（作者汪毅夫系廈門大學台灣研究院講座教授、全國台灣研究會副會長）

