呂玉玲語中評：韓氣勢越來越好三股力量堅挺

呂玉玲。（中評社 黃文杰攝） 中評社桃園9月17日電（記者 黃文杰）中國國民黨“立委”呂玉玲接受中評社訪問表示，只有團結力挺國民黨提名的韓國瑜，才可以維持國民黨的氣勢。距離大選剩下不到四個月，韓國瑜氣勢會愈來愈好，不管是藍綠對決、還是三強鼎立，會有“三股力量”堅決挺韓國瑜。



她解釋，首先，基層婆婆媽媽都挺韓，因為要生活安定，只有國民黨可以辦到，第二，台商憂心2020大選，明年1月11日勢必大批返台來投票，第三，旅居海外的華僑憂心“中華民國”的前途，會結伴回來投票，當然唯一支持黨提名人。



桃園“立委”共六個選區，五選區是平鎮龍潭，傳統是藍大於綠，國民黨推呂玉玲拼三連霸，也是藍軍唯一原選區拼連任“立委”（陳學聖及吳志揚離開原選區、轉戰其他選區），藍軍選情最穩定一區，民進黨推“客家妹”蔣絜安迎戰，形成“兩個女人的戰爭”，“國會政黨聯盟”準備提張誠參選，民眾黨、綠黨、時代力量及其他小黨也可能提人參選。



2019大陸台商秋節聯誼茶會15日下午在君悅酒店登場，包括吳敦義、吳伯雄等國民黨現任與歷任黨主席都到場，韓國瑜與馬英九也擁抱，打破馬韓不合，呂玉玲當時也在舞台上，看到馬韓擁抱這一幕。



呂玉玲16日下午出席國民黨系統、桃園市平鎮區婦女會理監事暨召集人會議，會後接受中評社訪問，她告訴中評社，外界認為，馬韓之間有心結，其實多慮了，國民黨最欠缺不是誰跟誰不好，最欠缺就是如何趕緊把民進黨下架。



她說，在大陸台商秋節聯誼茶會上，與台商的互動發現，台商真的對兩的和平穩定發展充滿憂心，如果讓蔡英文繼續執政，兩岸情勢無法和緩甚至走上兵戎相見。

