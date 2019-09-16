韓國瑜到岡山參拜　韓粉簇擁喊加油取代凍蒜

韓國瑜抵達岡山壽天宮，民眾夾道歡迎。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄9月16日電（記者 蔣繼平）中國國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜今天在岡山區兩間宮廟參拜，受到大批支持者夾道歡迎，現場氣氛十分熱烈，且為了統一秩序，還用“加油”來取代“凍蒜”，避免造成韓的困擾，保持行政中立。



韓國瑜周一到周五拚市政，近期結合“市政請益”之旅，到處走訪各地區公所舉辦座談會，並到訪當地兩間宮廟進行參拜，祈求國泰民安。韓16日下午前往岡山區協和宮、壽天宮參拜，再前往岡山區公所進行市政請益。國民黨高雄市議員方信淵、宋立彬、“立委”高雄市第二選區（大岡山）參選人黃韻涵陪同。



韓國瑜去年選前就曾到岡山造勢，岡山就是“三山造勢”第一場，今天協和宮、壽天宮兩間宮廟，廟埕都各自聚集兩百多人，支持者穿上青天白日旗裝、高舉青天白日旗，甚至揮舞特製青天白日大旗，場面聲勢相當熱烈。



不過現場支持者的口號聲，也統一從“凍蒜”悄悄改為“加油”，避免讓韓國瑜困擾。韓國瑜抵達時，支持者夾道歡迎，過程中也不斷高喊“韓國瑜！加油！”“國瑜國瑜國瑜！加油加油加油！”韓也都熱情逐一握手。



韓國瑜致詞時也感謝地方信仰中心照顧弱勢，期待推廣宗教觀光。另外，韓國瑜受訪時也提到，到岡山強烈感受到非常熱情，感覺非常溫暖，但也呼籲他跑市政請益行程中，一定要保持行政中立，謝謝大家熱情。