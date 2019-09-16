綠五艱困選區徵召　雲林換上蘇治芬戰張家班

蘇治芬。（中評社 資料照） 中評社台北9月16日電／民進黨提名策略小組今天召開會議，通過5個“立委”艱困選區徵召人選，包括台北市文山區、新竹縣第1選區、新北市汐止、中永和、新店，將送18日中執會通過。其中最特殊的是，雲林海線立委改提名前雲林縣長蘇治芬，挑戰張榮味家族，與張榮味女兒、國民黨前“立委”張嘉郡一較高下。，



民進黨布局艱困“立委”選區擬徵召人選為：新北市汐止徵召“太陽花女戰神”賴品妤對戰國民黨參選人李永萍；新北市中永和徵召來自黨中央的刺客、卓榮泰特助蔡沐霖，對戰國民黨的資深“立委”林德福；新北市新店將徵召名嘴張銘祐，挑戰國民黨“立委”羅明才；台北市文山區徵召市議員阮昭雄挑戰國民黨資深“立委”賴士葆；新竹縣第1選區徵召民進黨發言人周江杰，出戰國民黨“立委”林為洲。



此外，雲林海線“立委”原提名前麥寮鄉長許忠富，將換前雲林縣長蘇治芬，對上國民黨的前“立委”張嘉郡。



新北市汐止現任時代力量“立委”黃國昌不爭取連任，派出辦公室主任賴嘉倫參選；民進黨將徵召前民進黨“立委”賴勁麟之女、有“太陽花女戰神”之稱的賴品妤。賴1992年出生，年僅27歲。若徵召案通過，賴品妤將是民進黨這次“立委”選舉最年輕的選將。她將對戰國民黨新北市第十二選區“立委”參選人李永萍。



台北市文山區布局，在台北市議員王閔生婉拒徵召後，民進黨提名策略小組今天決定改徵召台北市議員阮昭雄，挑戰國民黨資深“立委”賴士葆。阮昭雄也是蔡英文競選辦公室發言人。



據報導，民進黨人士指出，台北市文山區是艱困中的艱困選區，民進黨提名策略小組決定徵召阮昭雄，主要是考慮阮有“即戰力”與知名度，也是各方都能夠接受的人選。



另外，民進黨在雲林海線“立委”選區原本已提名前麥寮鄉長許忠富，不過近來地方基層有聲音希望換上前雲林縣長蘇治芬，民進黨提名策略小組今天建議換將，改徵召蘇治芬，對上國民黨的前“立委”張嘉郡。