民進黨與台聯合推參選人　太陽花女戰神上陣

民進黨秘書長羅文嘉。（中評社 洪德諭攝） 中評社台北9月16日電（記者 洪德諭）民進黨和台聯黨今天達成協議，針對明年“立委”選舉的艱困選區，雙方將合作在台北市第七選區（信義、松山）與新北市第十二選區（汐止區、金山區、萬里區、瑞芳區、平溪區、雙溪區）共推民進黨提名的台北市議員許淑華和年僅27歲有“太陽花女戰神”之稱的賴品妤。



但這兩區時代力量也分推出陳雨凡、黃國昌辦公室主任賴嘉倫，最終是否促成泛綠大團結仍值得持續關注。



面對台聯分別在台北市第七選區與新北市第十二選區推出文宣部主任潘厚勳和台聯主席劉一德參選，民進黨上月與台聯進行初步協商，確定將在這兩區共同推薦候選人，16日下午卓榮泰與劉一德見面，會後劉一德與民進黨秘書長羅文嘉共同宣布見面的結果。



民進黨秘書長羅文嘉和台聯黨主席劉一德共同出面召開記者會，劉一德說，他曾經在七星區（汐止、金山、萬里、瑞芳、雙溪、平溪、貢寮）最高票當選“國大代表”，原本有意參選，但聽說民進黨推出賴品妤，由於他和賴勁麟當年同樣是學運夥伴，因此決定支持賴品妤。劉一德也說，時代力量“立委”黃國昌太晚宣布不選，為了不讓藍軍的李永萍勝選，因此台聯選擇和民進黨合作。



羅文嘉說，為了提高勝選機率，策略小組今天也通過在雲林海線從原本提名的麥寮鄉長許忠富，改為徵召前縣長蘇治芬。另外在台北市文山區也將徵召市議員阮昭雄、新竹縣第一選區徵召民進黨前新聞部主任周江杰。這些名單將送本周三的中執會通過。

