感恩的季節美和文創蔡梅芳師生聯展

感恩的季節-蔡梅芳師生聯展 中評社屏東9月16日（作者 柯芷吟）＂感恩的季節＂美和文創系蔡梅芳師生聯展，即將在9月21日在枋寮藝術村出，並於教師節9月28日當天下午２點在枋寮Ｆ3藝文特區遊客服務中心舉行開幕式，展出一系列恆春在地才能看到的植物和環保材料所編織創作而成的作品，邀請大家坐火車到枋寮藝術村一探究竟。



台灣知名的美和科技大學文創系，由蔡梅芳老師在恆春開班授課，期待學生透過上課的學習，加上實際展覽的參與感，將藝術教育理念與實踐的成果透過分享，建立學生創作慾望的呼應與再次對話，並將文化創立能在日常生活中不斷的活化擴延。



＂麻繩＂抽絲起大樓道出三四十年前恆春瓊麻綠金的風華，當今被塑膠取代的瓊麻繩，如何有效運用在文創品設計構思中，再創其功能與藝術價值。＂繽紛的種子＂勁吹的恆春落山風，讓落地的棋盤腳、銀葉果、木麻黃、無患子、鴨腱藤、藍花楹種子，在同學撿拾把玩中重啟生命。＂漂流木＂恆春半島擁有豐富多變的海岸，獨具的地理景觀，隨著波流的樹木脫去外衣，磨滾的淬鍊、質地的軟硬、氧化的色澤、醜怪的造型、紋理的變化，呈現不同風貌。此次感恩的季節展出作品，學生們用恆春當地特有的產物如瓊麻、落山風及漂流木等，平常大家隨處可見隨手可得的物品，透過文創系學生的手，變化成一件件令人驚豔的作品。



課堂上蔡梅芳老師不斷叮嚀，學習如何＂解構＂再＂建構＂，透過思考再創作、再修正，反覆再反覆，這過程是孤獨、是艱辛、是樂趣、也是成就。課堂上的獨樂樂並不能滿足同學們創作發表慾望，所以蔡梅芳老師特別策劃這檔展覽，邀請大家前來欣賞，來聽創作者說故事。



感恩的季節－美和文創系蔡梅芳師生聯展



展覽日期:２０１９.９.２１－１０.１３



開幕日期:２０１９.９.２８ 下午２點



展覽地點：枋寮Ｆ３藝文特區遊客服務中心



主辦單位：屏東縣政府



執行單位：屏東縣政府文化處博物美術科



指導老師：蔡梅芳老師



參展名單：詹秀珠、姚梅菁、劉吉娟、曾奕瑄、沈慧珍、李佩裘、廖蔓溱、莊孟珠、鄭佩玲、李筠芝、張君瑋、鍾雲霞、尤沛潔



