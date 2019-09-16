韓國瑜到岡山進行“市政請益”　滿場笑聲

韓國瑜到岡山區公所進行座談會，現場歡笑聲不斷。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄9月16日電（記者 蔣繼平）中國國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜今天進行第六次的“市政請益”，來到岡山區參拜宮廟及到區公所進行座談會，會場擠進200多人，不少民眾沒位子坐，也堅持連站1小時參與座談，並且會後跟韓合影留念。韓國瑜致詞也不忘加入名產梗，拿岡山有名的羊肉跟豆瓣醬來開玩笑，拉近岡山鄉親的情感，現場歡笑聲不斷。



韓國瑜16日下午前往岡山區協和宮、壽天宮參拜，再前往岡山區公所進行市政請益。韓行程由國民黨高雄市議員方信淵、宋立彬、“立委”高雄市第二選區（大岡山）參選人黃韻涵全程陪同。另外，座談會上民進黨高雄市議員黃秋媖也到場參與。



座談會有學校、寺廟、婦參、社區協會理事長、以及大岡山地區的橋頭、燕巢、田寮、阿蓮、路竹、永安、梓官等各地的區長也都前來列席參加。岡山共有33個里，這次也有20位里長出席。



岡山區長黃中中開場介紹時表示，他準備150個座位竟然爆滿，來了200多人，讓他十分吃驚，由於時間有限，只準備說“哈囉”，就交給韓市長致詞。韓國瑜則接話表示，他也只講兩個字，“very good”這樣就好，讓全場哈哈大笑。



韓國瑜致詞表示，他沒想到今天來岡山這麼熱情，自己真的是嚇了一跳，謝謝大家參與，還開玩笑問“岡山民眾都是吃了羊肉，難怪這麼有精神”，也拜託岡山鄉親不用客氣，有什麼想法直接講出來，嗆辣一點沒關係，反正大家有豆瓣醬，不用怕盡量講。羊肉和豆瓣醬都是高雄岡山名產。



另外，韓國瑜也大力稱讚當地信仰中心壽天宮創意無限，將宗教結合螺絲，打造全台首座螺絲媽祖，未來在推動宗教觀光時，他相信這尊螺絲媽祖一定扮演更重要角色。