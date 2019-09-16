索羅門與台灣斷交　吳釗燮強烈譴責

“外交部長”吳釗燮召開記者會。（中評社 洪德諭攝） 中評社台北9月16日電（記者 洪德諭）台灣“邦交”國索羅門群島16日召開“內閣”會議，決定與“中華民國”斷交。台“外交部長”吳釗燮今天晚上6時30分召開記者會宣布與索羅門群島即日起斷交。台灣“邦交”國數量降至16國。他斷交後，會勇敢負起政治責任。



針對再失去一個“邦交”國，任內共失去6個“邦交”國，蔡英文將於晚上7時30分召開記者會，



索羅門群島是蔡英文2016年5月就職以來第6個與台灣斷交的國家，先前斷交的包括聖多美普林西比、巴拿馬、多明尼加、布吉納法索、薩爾瓦多，目前“中華民國”僅剩16個“邦交”國。



吳釗燮表示，台灣對於此決定感到遺憾並予以強烈譴責，即日起將全面停止雙邊合作計劃，並撤離大使館、技術團等，斷交後也要求索羅門撤離其駐台人員。



更尷尬的是，台“外交部”政務次長徐斯儉16日在當地時間下午4點半左右（約台北時間下午1點半）飛抵索羅門，由索羅門“外交部次長”貝克（Collin Beck）接機，大批索國人民熱情地夾道歡迎，紛紛揮舞著旗幟，上面繪有“兩國國旗”的“基督徒支持台灣”與“向中國說不”等標語，更有民眾用英語狂喊我愛台灣。徐斯儉在歡迎儀式上，感謝索羅門民眾對台灣的穩固友誼，台索“邦交”已達36年，關係堅實穩定。



當時徐斯儉表示，台灣技術團在索羅門推動多項計劃，包括醫療、農業發展等方面，幫助改善民眾生活。此行將代表政府宣布新的援助計劃，希望和索國政府、人民一起合作，徐斯儉也喊話，“我們對你們有信心，也希望你們對我們有信心”。



但在徐斯儉抵達索羅門5小時後，台“外交部長”吳釗燮就在晚上6時30分召開記者會宣布斷交。



是否負起政治責任？吳釗燮強調，對於中國從來沒有示弱，外交團隊也勇敢奮戰到最後一刻，他會勇敢負起政治責任。



吳釗燮強調，索羅門總理里克·霍尼普韋拉4月曾表示，會基於國家整體利益、合法透明原則，對於台索邦誼在內關係將參考4份報告再做出決議，但索國僅依據跨黨派小組內容不實的內容作外交決議，違背承諾罔顧合作成果，難以接受決策。



吳釗燮批評，此舉壓縮台灣主權，並在“總統”、“立委”選舉前做出這樣的舉動，影響“總統”選舉昭然若皆。