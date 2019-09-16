沙特石油設施遇襲加劇地區緊張局勢

中評社北京9月16日電／沙特阿拉伯兩處石油設施14日遭無人機襲擊引發美國和伊朗之間的“口水戰”。針對美方有關伊朗參與了這起襲擊的指責，伊朗方面15日明確予以否認，並對美國發出軍事警告。



新華社報道，分析人士認為，此次襲擊使美國總統特朗普與伊朗總統魯哈尼可能在9月下旬聯合國大會期間舉行的會晤蒙上陰影，將加劇海灣地區緊張局勢。



美國直指伊朗



此次遭到襲擊的是位於沙特東部城市達曼附近的布蓋格工廠和胡賴斯油田，兩處設施均屬於沙特國家石油公司（阿美石油公司）。襲擊未造成人員傷亡，但沙特政府稱，該國原油供應因此次襲擊每日減少570萬桶，約佔其石油產量的50%。



事發後，儘管也門胡塞武裝已承認實施了襲擊，但美國卻將矛頭指向伊朗，指責伊朗才是“幕後黑手”。



美國國務卿蓬佩奧14日在社交媒體推特上發文稱，就在各方呼籲緩解緊張局勢之際，伊朗發動了一次“對世界石油供應的空前襲擊”。特朗普15日也在推特上稱有理由相信美方知道“罪魁禍首”是誰，並表示美國已做好準備，待沙特確認襲擊者身份後再決定如何行動。



一名美國匿名官員15日向媒體透露，美國獲得的衛星照片顯示，針對沙特石油設施的襲擊來自北方或西北方，這意味著襲擊可能是從伊朗或伊拉克發起的，而非地處沙特以南的也門。該官員還稱，美方懷疑此次襲擊不僅涉及無人機，還包括巡航導彈，襲擊的範圍、精準度和複雜度也超出了也門胡塞武裝的能力。



西方輿論一向認為伊朗是胡塞武裝的後盾，也門內戰是沙特支持的也門政府和伊朗支持的胡塞武裝之間的“代理人戰爭”。一些西方分析家認為，由於美伊正在醞釀9月下旬在聯大期間舉行領導人會晤，美方也在考慮部分取消對伊朗制裁，如果伊朗果真參與了此次襲擊，其目的可能是通過談判前的示強以獲取更多籌碼。

