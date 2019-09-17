南太骨牌效應？吳釗燮：其餘5國情況不錯

台“外交部”召開記者會宣布與索羅門群島斷交。（中評社 洪德諭攝） 中評社台北9月17日電（記者 洪德諭）台灣16日傍晚6時30分宣布與“邦交國”索羅門群島斷交，這時台“外交部”政務次長”徐斯儉才抵達索國約5小時，且宣布合作方案。針對是否情資掌握不確實？“外交部長”吳釗燮回應，索國的政治特性是變動快速，幅度也很大，對於索國所有國家都面臨相同狀況。



由於索羅門群島是台灣在南太平洋區域最大“邦交國”，是否會引發骨牌效應？吳釗燮指出，目前5個南太平洋“邦交國”情況都不錯，駐使也與當地政壇重要人士維持密切關係，像是諾魯完成“總統”選舉後，新任“總統”已欣然答應來台訪問，目前正在安排中。



索羅門群島在1983年與“中華民國”建交，是台灣在南太平洋的最大“邦交國”，人口60多萬。這是蔡英文2016年5月就職以來第6個斷交的“邦交國”，目前僅剩16個“邦交國”。



台“外交部”在16日晚間召開記者會，由吳釗燮親自出席，出席者還包括發言人歐江安、“外交部”亞東太平洋司長葛葆萱。



由於蔡政府宣布斷交時，“外交部政次”徐斯儉才飛抵索國5小時 ，且連日重申與索國關係穩定，宣稱支持與台灣維持關係者在當地國會佔多數，是否有情資掌握不確實狀況，對此吳釗燮提出上述說法。



吳釗燮表示，有關索國的情資掌握沒有問題，除了透過索國駐館充分掌握外，怕掌握不確實，跟友盟國家都有做充分資訊交換，因此對於當地的情形非常了解，不過索國政治特性是變動快速且幅度大，面對索國，所有國家都面臨相同狀況。



至於派徐斯儉前往索國，吳釗燮則說，希望最後關鍵時刻能做一些努力挽救外交，過去索國外交部長到台灣也是努力的一部分，顯示“外交部”門花很多心力挽回外交關係；斷交後，會訂最方便的機票讓徐斯儉盡快返回台灣。