台索斷交　蔡英文提出兩個不會放棄

蔡英文16日晚上7點半針對與索羅門斷交召開記者會。(照:“總統府”) 中評社台北9月16日電（記者 洪德諭）蔡政府16日宣布與“邦交”國索羅門群島斷交。蔡英文傍晚7時30分在“總統府”召開記者會，“抨擊”中國一再透過金錢、政治上的壓力，打壓台灣人的國際空間，這不僅是對台灣的威脅，迫使台灣接受“一國兩制”，更是對國際秩序的公然挑戰和破壞。



蔡英文提出“兩個不會放棄”，台灣要用行動告訴全世界，我們不會放棄提升台灣的“國防”戰力，我們更不會放棄對民主的堅持，我們會繼續積極走向世界，不論是“邦交”國或者說非“邦交”國，“中華民國台灣”會一直跟世界交朋友，如同所有的“主權國家”一樣。



索羅門群島在1983年與“中華民國”建交，是台灣在南太平洋的最大“邦交”國，斷交後是蔡英文2016年5月就職以來第6個與台灣斷交的國家目前“中華民國”僅剩16個“邦交”國。在台索斷交消息傳出後，蔡英文隨即在“總統府”召開記者會，親上火線提出上述說法。



蔡英文表示，過去幾年，中國一再透過金錢、政治上的壓力，打壓台灣人的國際空間，對此要給予最嚴正的譴責，這不僅是對台灣的威脅，更是對國際秩序的公然 挑戰和破壞。



蔡英文強調，台灣不會和中國競逐金錢外交，應付不合理的要求，這不是我們做外交的方式。更何況中國的金援承諾，經常只是空頭支票。



蔡英文也提到，這幾年來，全世界的人都知道，中國正透過斷我“邦交”國的方式，和各種加壓手段，打擊台灣的民心士氣，迫使台灣接受“一國兩制”。



蔡英文還說，在未來這段時間，來自中國的壓力只會更大，不會更小，但是台灣人民不會屈服，中國影響台灣政治和選舉的企圖，也不會得逞，面對中國霸凌，台灣必須要勇敢團結，走向世界。我們沒有退路，不能畏縮妥協，我們必須一致對外，走出自己的路。