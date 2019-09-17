王群洋：苦人覺醒是這次大選最難預測的變數

中山大學政治所副教授王群洋表示，2020苦人覺醒，連棄保都將是新型態。（中評社 高易伸攝） 中評社高雄9月17日電（記者 高易伸）面對台灣複雜且難以預測的2020大選，中山大學政治所副教授王群洋16日接受中評社訪問觀察，過去台灣選舉史上的政治經驗與棄保模式都已無法應付、預測這次大選。因為各種政治光譜與勢力中的“苦人”已經覺醒並站了出來。王認為，“團結有團結的打法、不團結也有不團結的勝法”，蔡或韓在各自政黨都不團結的情況下，誰能先找出可控制局面的策略與方法誰就是贏家。



王群洋，淡江大學歐洲研究所碩士、德國慕尼黑大學政治學博士，研究領域在國際關係、歐洲區域研究、政治學、台海兩岸關係、國際公法等。她曾任高雄醫學院兩性研究中心諮詢委員、高雄市政府大陸事務諮詢委員，現為台灣中山大學政治研究所副教授。



對於2020大選，台灣恐出現“三足鼎立”的局面，王群洋分析，只有“團結的藍營”跟“團結的綠營”都不會贏，因為彼此基本盤數量都不足，藍綠之間誰想贏都得拓展票源，因此藍綠面對大選都可能出現不團結情況。例如韓國瑜得面對已經退黨的郭台銘；蔡英文同樣要面對喜樂島、蘇煥智組黨、陳水扁放話或名嘴彭文正檢視蔡英文學歷的挑戰。因此外界認為只有國民黨不團結是錯誤的刻板印象，因為民進黨這次也不團結，黨內依舊有挑戰蔡英文的勢力在蠢動。



王群洋說，過去台灣選戰也曾出現過“三足鼎立”的情況，但過去經驗已不足以複製或預測這次大選，不論藍綠或者中間選民，縱貫其中的主軸就是“苦人的多寡”，從去年開始各種政治勢力與光譜中的“苦人”便已經覺醒且站出來。韓國瑜9月8日在新北市的那場造勢也是一個關鍵，更是最好的一份民調。雖然台灣政治史上還沒有一位“現任“總統”無法連任，但2020已是全新局面，“苦人的甦醒”是這次大選最難預測的變數，也是目前民調數據上所預測不出來的。



對於“苦人覺醒”成2020大選主軸，王群洋說，過去的苦人“大多認命”，但現在大家“不願認命”了。我口中的苦人顯現在經濟資本例如收入上，或家庭可支配額度上較低的人，這群人長期以來被政治菁英所忽視，但他們現在覺醒也願意站出來了，這跟過去的政治經驗比較不同。因此，不論是民進黨蔡英文、國民黨韓國瑜或想獨立參選的郭台銘，只要誰能掌握這個局面，然後在新局面下採取策略，大概就是那個人贏了。



王群洋說，藍綠如何在“不團結”的情況下贏得選戰得靠各自智慧，但韓國瑜至少有韓粉基本盤在支持。不管是否韓粉被其他陣營抹黑，但我認為這是韓面對大選看得到的優勢。



中評社問，是否認同部分學者分析韓粉越凝聚、排他性越強，韓國瑜越吸不到中間選民或年輕選票？



王群洋說，這點我並不贊成，首先團結不必然排外，韓粉可以先團結在內，後外拓票源。



但韓粉被指控在網路上謾罵、洗版？



王說，網路時代難道只有藍營激進？現在的網路世界、鍵盤英雄，可是一個比一個厲害，但這不足以影響大局，團結也不影響排外。只有內部團結，再向外部拓票，這樣的影響力才夠嚇人。



怎看朱立倫與新北市長侯友宜對韓的態度似乎仍保持模糊距離？



王群洋說，朱、侯還算“年輕”，他們也有自己的算盤，朱系人馬目前拿到多少位置現在恐怕還沒談定。侯在新北市執政也不願太早得罪綠營，但這兩人的小算盤打得再精，恐怕也敵不過大算盤。因此最後應該會團結在韓之下。韓國瑜9月8日在新北造勢，但韓粉串連的速度很快人數很多，我們若倒過來想，就代表著朱跟侯在新北市的影響力，或許也沒大到真有影響全局的能耐。