吳釗燮願為斷交負政治責任　蔡：無辭職問題

對於吳釗燮願負起政治責任，蔡英文表示，“外交部”努力到最後一刻，因此，沒有辭職的問題。（“總統府”提供） 中評社台北9月16日電（記者 洪德諭）“中華民國”16日與“邦交”國索羅門群島斷交，台“外交部長”吳釗燮在傍晚的記者會上表態，會勇敢負起政治責任。對此，“總統府”發言人張惇涵表示，蔡英文認為“外交部”第一線同仁都已盡最大的力量，努力到最後一刻，因此，沒有辭職的問題。



索羅門群島在1983年與“中華民國”建交，是台灣在南太平洋的最大“邦交”國，斷交後是蔡英文2016年5月就職以來第6個與台灣斷交的國家目前“中華民國”僅剩16個“邦交”國。



對於台索斷交，媒體在“外交部”記者會詢問吳釗燮是否負起政治責任，吳釗燮回答，面對中國從來沒有示弱過，外交團隊勇敢奮戰到最後一刻，對於這樣的結果已向“總統”表示會勇敢負起政治責任。



針對吳釗燮的表態，“總統府”發言人張惇涵表示，“總統”認為，索羅門群島斷交是來自中國對台灣的打壓，而這個打壓只會更大，不會更小，大家也清楚看到，“外交部”的同仁，包括“外交部次長”徐斯儉都率團前往索羅門群島，所有“外交部”的第一線同仁都已經盡最大的力量，努力到最後一刻，因此，沒有辭職的問題。

