高雄市議員李眉蓁四句話　總結當前政治氛圍

中國國民黨高雄市議員李眉蓁以四句話總結當前藍營政治現況，頗為生動。（中評社 高易伸攝） 中評社高雄9月17日電（記者 高易伸）披藍袍出征2020大選的高雄市長韓國瑜近日在新北及台中造勢重新展現人潮，但面對郭台銘可能獨立參選，藍營似乎又陷入分裂危機。對此，中國國民黨高雄市議員李眉蓁16日接受中評社訪問以“韓民調超抗跌”、“郭願賭不服輸”、“藍營大老要看開”及“市民也會認媽媽”4句話來總結當前台灣政治氛圍與發展，內容頗生動寫實。



李眉蓁表示，披藍袍出征2020大選的高雄市長韓國瑜近日遭受媒體輿論戰與網路黑韓攻擊，民調確實有所下跌，但9月8日在新北市二重疏洪道的造勢卻讓藍營士氣大振，也讓黨內同志對韓的選情信心回復。9月14日台中相挺便是明證。



李眉蓁回憶，9月8日當天現場攤販與人潮簡直可用“恐怖”形容，我們看過這麼多場造勢，從來沒有像那天這場誇張，進駐攤販的東西全部賣光，連上廁所都大排長龍，連礦泉水被搶購一空。我們幾位南高雄議員因趕高鐵先離開，但在捷運內依舊看到不離不棄的韓粉唱歌力挺，這種感覺彷彿回到去年掀起的韓流盛況。



李眉蓁說，外縣市的百姓、選民們正歷經去年高雄選舉對韓國瑜的那股支持熱情，因此韓國瑜的民調非常抗跌，這樣耐打、擁有堅實基本盤的候選人，國民黨應該找不到第二個了。



對於鴻海創辦人郭台銘退回榮譽國民黨員證書，李眉蓁表示，郭台銘身為國際級的企業家，我們一開始對郭都抱持期待。過去我曾說期待韓流結合台風，為台灣百姓下架民進黨，重新贏回“中華民國”與百姓福祉，但郭在黨內初選後的種種表現卻讓人失望，包括郭選前曾承諾會盡全力協助出線的藍營候選人等，但郭“願賭不服輸”的印象已深植基層，就算郭9月17日登記有再多解釋，也違背民主並缺乏正當性。



李眉蓁認為，郭台銘接下來的決定勢必影響其歷史定位，我們依舊期待看到郭台銘的風度與歷史定位，否則郭執意參選，縱使郭有再多資金，但最後也可能會被選民邊緣與棄保。



對於“藍營大老要看開”，李眉蓁解釋，韓國瑜的崛起代表一股由下往上的力量蔓延，這跟過去藍營高層權貴、家父長制、由上而下的思維是衝突矛盾的。黨內不少大老到現在還很難想像一個從未經營過黨內高層關係的韓國瑜有辦法獲得這麼多民意的支持與愛戴，甚至在黨內初選中擊敗群雄代表藍營出征2020。



李眉蓁表示，自己是高雄藍軍的一份子，但藍營高層過去距離她、距離高雄非常遙遠，不少高層也習慣活在自己的世界裡，或聽不見庶民的心聲。但韓國瑜接地氣，不少基層也認為只有韓能為國民黨注入一股活水。因此他才希望藍營高層要看開，有時候適時放手會贏得更多掌聲。



至於民進黨蔡英文在高雄語帶嘲諷地說“菊姐（指陳菊）好像帶一個小孩（高雄）長大被騙走，所以1月11日要把小孩收回來”。李眉蓁表示，如果今天媽媽把小孩照顧得很好，小孩子絕對會認這個媽媽。但事實是民進黨在高雄長期執政2、30年，一黨獨大對市民的照顧與努力越來越鬆散傲慢，高雄市民去年才用選票換掉民進黨。蔡這樣的說法也證明蔡還活在自己的世界裡。



李眉蓁說，韓國瑜就職高雄市長後，不少政策都被執政黨卡住，她呼籲高雄市民應該要有氣度跟遠見。因為韓當選2020後，高雄市民一定會率先被照顧。依照韓的為人，絕不會辜負高雄人。



