李曉兵：中共代理人修法想切斷兩岸聯繫

南開大學法學院副教授、台港澳法研究中心執行主任李曉兵（中評社 張爽攝） 中評社北京9月17日電（記者 張爽）南開大學法學院副教授、台港澳法研究中心執行主任李曉兵在第八屆兩岸和平發展法學論壇上接受中評社專訪，他表示，蔡英文政府提出的“中共代理人修法”，攻擊性非常強，刺激性也很強。這一法案除了把大陸共產黨政權作為敵人來定性的，可以說是饑不擇食，不擇手段，試圖通過製造綠色恐怖的氛圍來阻止島內跟大陸的之間基本聯繫和深層次的溝通交流。大陸暫停“赴台自由行”，就是因為台灣島內以一種非常敵意的方式對待大陸，特別是對待大陸的政權，讓兩岸之間常態的交流已經失去了支撐。



李曉兵回顧歷史說，在兩蔣時期，台當局的確是把共產黨政權當作一種敵對勢力。後來，大陸方面發表《告台灣同胞書》，不斷向島內釋放善意和誠意，也宣布停止炮擊金門，台灣方面在世界範圍的第三波民主化浪潮裡走向了所謂的民主化，之後兩岸的敵對就開始趨於淡化。1988年，兩岸之間開放交流之後，兩岸在政治上便逐漸不再以“匪”“幫”這樣的敵對表達互稱。即便在後來陳水扁時期，台灣方面也沒有用一種非常敵意的態度來對待大陸的政權，陳水扁雖然宣傳他的“兩國論”，但是也未敢把大陸當做政治上的敵人來對待。2015年11月5日，“習馬會”在新加坡上演，兩岸領導人首次會面握手堪稱兩岸關係發展深遠意義的一幕，兩人互稱先生更是開啟了兩岸關係發展的又一個里程碑，將兩岸關係推進到共同追求政治默契、爭取政治互信的新階段。



李曉兵對中評社表示，在中美貿易衝突持續升級、台灣島內大選進入後期衝刺收割的時間點上，蔡英文政府提出“中共代理人修法”，通過這種刺激大陸的做法既是給島內的支持者釋放強力信號，也掀起了島內獨派力量“仇中”、“恐中”、“反中”活動的一個高潮，同時也達到了給自己增加政治砝碼的效果。大陸暫停“赴台自由行”，就是因為台灣島內以一種非常敵意的方式對待大陸，特別是在大陸將國家統一大業作為基本政治使命的背景下以敵對的立場對待大陸的政權，讓兩岸之間常態的交流已經失去了支撐，這也顯示了執政的民進黨政治操作的手法日趨現實主義。大陸去年發布“惠台三十一條”之後，塑造了兩岸關係的新格局，把握了兩岸關係發展的主動權和話語權，台當局也在考慮如何逆轉這樣的態勢。



“這種態勢是讓兩岸關係朝著大陸所推進的國家統一進程前進的，台當局就要把這樣的勢頭遏制下來，島內綠營已經用了很多招數了，比如削弱藍營的根基、對藍營下狠手，現在又等於是向親紅色的力量下手。實際上民進黨想製造一種政治氛圍，讓兩岸關係處於一種搖擺不定狀態，讓台灣島內彌漫著恐紅、恐中的情緒。”



李曉兵對中評社說，大陸的整個政治格局都是中國共產黨領導，所以任何的事情都可以和中共掛鈎。台當局也抓住了台灣島內大部分人擔心自己會被扣上紅色的帽子的心理，所以兩岸不管是正常的文化學術交流活動，還是其它的商務往來接觸，都有可能被質疑，或被以莫須有的理由貼上“中共代理人”的標簽。島內民眾一旦因為這些活動而被盯上成為嫌疑人，正常的生活、學習、工作的狀態和節奏就會被打亂，甚至捲入無休止的政治紛爭和法律糾纏制裁之中。



李曉兵說，他接觸過很多台灣島內的學者，原來大家討論共同合作，做學術研究，比如合作出版圖書，但是現在他們自己主動撤回去了，他們說，現在進行兩岸合作，不管是使用經費，還有雙方簽訂的合作協議等都可能被用來作為“中共代理人”的證據，讓他們非常擔心會陷入非常被動的政治漩渦裡，特別是一些台灣島內一些知名學者，更是不敢像以前那樣與大陸進行交往。儘管之前民進黨當局也曾經有一些警告，但這次則是直接把屬於兩岸之間正常溝通交流的行為定罪入刑了。

