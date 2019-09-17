新黨挺一國兩制　楊陳配今“中選會”登記

新黨女將陳麗玲律師將成為楊世光2020大選副手。(中評社 資料照) 中評社台北9月17日電（記者 張嘉文）新黨2020參選人楊世光將在17日上午10點，偕同副手人選、律師陳麗玲至“中選會”登記為第15任“總統”“副總統”被連署人，並繳交100萬元的保證金。楊世光此次參選主軸為“一國兩制，唯一選擇”。



依選罷法規定，本次連署人數門檻為28萬384人，對照新黨在2016年“立委”選舉政黨得票51萬74票，楊世光有機會通過連署門檻。2020大選如果藍綠兩大黨選情膠著，楊的得票多寡，很可能成為影響勝負的關鍵。



根據“中選會”公告，以連署方式申請登記為“總統”、“副總統”候選人者，必須至“中選會”申請為被連署人，填寫相關表格且繳交100萬元的保證金。“中選會”將在9月18日公告“總統”、“副總統”選舉被連署人；被連署人提出連署書件期間自今年9月19日起至11月2日止，應檢附完成連署證明書。



依選罷法規定，連署人數應達最近1次“立法委員”選舉選舉人總數百分之一點五，本次連署人數門檻為28萬384人。



楊世光此次參選打出的主軸為“一國兩制，唯一選擇”，現在不需要，未來很重要。為了要永保台灣現狀，減少國防與安全成本，同時全心發展經濟和民生，楊主張必須在一個中國的前提下，就“中華民國”與中華人民共和國展開民族復興協商。



楊世光表示，大陸國台辦公開讚賞新黨所提出的“一國兩制台灣方案”，而推動兩岸於2020年開始進入對話協商，為他參選的使命與職志。



值得注意的是，新黨主席郁慕明之前因兩岸路線，和中國國民黨主席吳敦義隔空對嗆多次，楊世光此次如果未能通過連署，新黨能否歸隊，重新支持國民黨的參選人韓國瑜，是下一階段值得關注的事情。因為如果鴻海創辦人郭台銘決定參選，而讓新黨有另外一個支持的選項，屆時2020大選結果如何發展，還有得瞧。