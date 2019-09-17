撒夜市抵用券救觀光　洪秀柱：極為不智

洪秀柱臉書批評蔡政府的觀光政策。（取自洪秀柱臉書） 中評社台北9月17日電（記者 張嘉文）針對蔡英文政府推出新台幣200元夜市抵用券來挽救觀光市場，中國國民黨前主席洪秀柱在臉書發文表示，民進黨政府上任以來，兩岸關係降到了冰點，自由行被迫中斷、團客也大幅縮減，現在蔡政府放著數百萬觀光客不要，硬是推出了“夜市抵用券”，以為用這種捨近求遠的方式可以帶動台灣的觀光收益，根本是極為不智的方法。



洪秀柱說，蔡政府推動200元夜市抵用券，號稱將發放290萬張、並帶動17.4億元的消費，但事實上必須要是“旅遊住房”的人才能領取抵用券，且北中南各區拿到的抵用券只能在該區使用。例如，台北拿到的抵用券不能到台中使用，台南拿到的抵用券不能在台北使用，而非常依賴觀光收益的屏東縣居然完全沒有在補助範圍當中。當初民進黨在野時，對政府發放的3600元振興經濟消費券諸多抨擊，包括批評消費券的發放易錯、擾民，現在這樣的舉措難道不是更擾民？



洪秀柱表示，逛夜市也許是很多民眾到外地旅遊會規畫的行程，但夜市沒有營業稅，政府發放的抵用券卻僅限夜市使用，這要許多開門營業的餐廳情何以堪？難道一般的小餐館就不是“庶民經濟”嗎？民進黨真的有搞清楚人民的需求嗎？



根據世界經濟論壇所發布的“2017年旅遊業競爭力報告”，台灣的旅遊觀光業佔GDP不到2%，被列在“全球最不依賴旅遊業的8個國家或地區”當中，但我們每年卻有超過1000萬人次出國，民進黨執政的這些年來，對於“國內”旅遊除了補貼之外，有任何可以提升競爭力的實際作為嗎？



洪秀柱強調，很遺憾看到民進黨政府在選前四個月用這種方式政策買票，不但對台灣的觀光業毫無實質的助益，更顯得政策制定過程的粗糙，台灣人民真的沒有民進黨以為的這麼好敷衍！