中評鏡頭：韓國瑜岡山跑行程　黃韻涵跟緊緊

韓國瑜在岡山壽天宮致詞，黃韻涵（右一）陪同。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄9月17日電（記者 蔣繼平）中國國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜16日到岡山區兩間宮廟參拜，而初選期間挺鴻海創辦人郭台銘的“立委”高雄市第二選區（大岡山）參選人黃韻涵，全程陪同韓且在韓的身邊黏緊緊，韓也多次致詞介紹提到黃，展現團結氣氛。黃在初選後已明確切割，更表態挺韓，用行動來證明，更要爭取鋼鐵韓粉支持，不言可喻。



在國民黨初選時，黃蘊涵的母親，隸屬高雄白派、前“立法院長”王金平子弟兵的陸淑美，當時就持“挺郭反韓”立場，對韓不假辭色。不過，陸淑美12日曾發聲明指出，她雖不清楚郭退黨的細節，但對郭退黨屬實真的是遺憾，也希望藍軍能夠團結。



陸的女兒、黃韻涵16日也明確告訴中評社，她是國民黨提名的候選人，全力支持黨提名的2020參選人韓國瑜，不會受到郭是否登記參選而受到影響。



黃韻涵除了明確表態挺韓立場，也身體力行用行動來證明，她16日下午連跟韓國瑜3個行程，韓到岡山區協和宮、壽天宮參拜、區公所市政請益座談會都有她的身影，全程黏緊緊。



韓國瑜在每一場次的致詞時，也都提到國民黨“立委”參選人黃韻涵，雙方展現團結氣氛不言可喻。黃韻涵積極表態，也是必須在初選後爭取鋼鐵韓粉的支持，顧好基本盤，挑戰現任民進黨“立委”邱志偉。