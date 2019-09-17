中評關注：索羅門與台灣斷交　美國罩不住了

蔡英文16日晚間出面對於索羅門群島斷交一事發表聲明。（照片：“總統府”提供） 中評社台北9月17日電（記者 黃筱筠）索羅門群島“內閣”會議決議與中國建交，這個消息傳回來，蔡政府也馬上宣布與索國斷交。蔡政府上台以來包括索國，已6個“邦交國”斷交，目前只剩下16個“邦交國”。這次索國與台灣“邦交”關係最後一段時間的過程，可說每個動作都備受關注。美方在其中的角色非常重要，而就結果論來看，蔡政府想依靠美國挽救“邦交國”，美方顯然影響力不夠。



索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）16日召開內閣會議，決定中斷與台灣的外交關係，與中國建交。“中華民國”與索羅門在1983年建交；索羅門人口約60萬人，是台灣在南太平洋的最大“邦交國”。



由於索國是台灣在南太平洋最大的“邦交國”家，索國之後很可能還有其他“邦交國”會有動作，已被點名後續最可能斷交的是海地。蔡英文今年7月加勒比海“邦交國”家訪問時，就算當時海地還處於動亂，蔡仍特地跑了一趟海地，參加台海舉辦的商品展覽活動。當時海地“總統”摩伊士一再希望台灣對海地經濟投資，藉此穩住當地的政局。因此，海地的政局不穩，海地“總統”摩伊士很可能為了穩定政局，選擇中國。



索羅門斷交的消息傳出已經有段時間，從回任的總理蘇嘉瓦瑞上台後就開始傳出，自上週開始台索所關係急遽往下。蔡政府邀請索國外長馬內列到訪台灣，雖然與“外交部長”吳釗燮共同舉辦記者會，但索國外長並未回答媒體問題，而是由索國“外交部次長”代答，但答案很明顯就是沒有給台灣任何承諾。



接著當天的晚宴，美國在台協會（AIT）台北辦事處處長酈英傑還到場，美方介入的痕跡很深。美國駐索國大使才說要再度啟用索國駐館，拉攏索羅門群島的用意很深；16日“外交部次長”徐斯儉才抵達索國，“外交部”還在下午1點多發佈新聞，提到徐斯儉受到索國歡迎，但傍晚就傳出索國內閣已決議要跟中國建交，徐選在16日抵達索國，就是來就近掌握內閣會議決議過程，但索國完全不給蔡政府面子，也完全不買美國的帳。



蔡英文在索羅門群島斷交記者會上，強調中國的舉措是針對軍購F－16展開報復，還說不會放棄提升台灣的“國防”戰力等，就是把索國斷交關係，提升到中美關係的競爭。



過去“邦交國”巴拿馬、多明尼加等斷交，蔡政府都有點措手不及，幾乎都是突然被告知。但蔡政府這次處理索羅門邦交關係上，凸顯過程中拉攏美國介入痕跡明顯，希望美方使力幫忙穩住“邦交國”關係，但最後“邦交國”仍選擇與中國建交，顯示中美角力關係中，美國的影響力不夠強。