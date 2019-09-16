李克強抵達聖彼得堡對俄羅斯進行正式訪問

中評社北京9月16日電／應俄羅斯聯邦政府總理梅德韋傑夫邀請，國務院總理李克強當地時間9月16日下午乘專機抵達聖彼得堡普爾科沃機場，對俄羅斯進行正式訪問並舉行中俄總理第二十四次定期會晤。



新華社報道，李克強總理夫人程虹、國務委員兼外交部長王毅等陪同人員同機抵達。先期抵達聖彼得堡參加中俄總理定期會晤的國務院副總理孫春蘭、胡春華到機場迎接。中國駐俄羅斯大使張漢暉也到機場迎接。



俄方為李克強夫婦舉行隆重歡迎儀式。軍樂隊高奏中俄兩國國歌。兩國國旗迎風飄揚。李克強在俄羅斯政府高級官員陪同下檢閱了儀仗隊。



李克強表示，今年是中俄建交70週年。前不久，習近平主席成功訪問俄羅斯，兩國關係提升為新時代全面戰略協作夥伴關係，開啟了兩國關係更高水平、更大發展的新階段。我期待通過此次中俄總理定期會晤，推動兩國全方位務實合作取得新成果，進一步充實中俄新時代全面戰略協作夥伴關係內涵，更好造福兩國人民。



李克強指出，在當前國際形勢發生複雜深刻變化、世界經濟下行壓力加大的背景下，中方願同俄方加強在國際事務中的協調合作，共同捍衛多邊主義和自由貿易，共同為完善全球治理、打造開放型世界經濟、維護地區乃至世界的和平發展繁榮貢獻力量。



訪俄期間，李克強將同梅德韋傑夫舉行總理定期會晤、簽署聯合公報、見簽兩國合作文件並共同會見記者，還將會見普京總統。