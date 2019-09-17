柯：郭不選我們就認真準備“立委”選舉

柯文哲。（擷取自東森新聞） 中評社台北9月17日電（記者 鄭羿菲）外傳“郭柯王”結盟失敗，原因出在中國國民黨前“立法院長”王金平與台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲不合。柯16日接受專訪時急忙否認，表示這絕對跟他沒關係，我們都可以配合、幫忙，但王可能不太習慣他講話的方式，王跟他頻率比較不對。被問到鴻海創辦人郭台銘若登記參選會怎麼幫忙，柯說，原則上我們會幫忙，我們會找柯粉俱樂部幫忙連署的事情，不過他不贊成連署書就衝100萬份、200萬份，如果是他的話，做到差不多50萬就卡掉，這是戰略，第一點是省錢，第二點是力不可出盡。



至於若郭台銘不選，柯長嘆道，我們就很認真準備民眾黨“立委”選舉，三黨不過半至少還有個制衡，總不可能在最後三分鐘找到副手、準備好全部資料。



東森新聞台16日晚間播出柯文哲接受電視節目《平論無雙》主持人平秀琳專訪，平詢問，外傳“郭柯王”結盟失敗，是因為柯文哲與王金平不合？



柯文哲急忙否認，拜託，絕對不可以牽拖，跟他沒關係，要合作一加一加一不可能三，是每個人一定要削掉自己一塊，他是最沒有意見的，我們是為一個理想，所以我們都可以配合、都可以幫忙，我們絕對不會說不要誰，這絕對跟我無關。



不過，柯文哲也坦言，王金平不太習慣他講話的方式，民進黨“立委”柯建銘（老柯）雖然也是喬王，但我們認識20年了，比較可以忍受，他跟王比較少交往，所以王有時候看到，會說這個傢伙講話是真的還假的？王會不習慣，王跟他頻率比較不對，但結盟失敗絕對不要牽拖，跟他沒關係，我們什麼都配合。



至於郭台銘遲未登記連署參選，柯文哲嘆了一口氣才說，唉，對外科醫生來說遇到狀況就處理，我們何必管會出現什麼狀況。郭台銘登記原則上我們會幫忙，包括連署點，我們會找柯粉俱樂部的人幫忙連署的事情，但是細節他也不曉得。但他不贊成連署書就衝100萬份、200萬份，一般來說28萬多份是需要的，所以如果是他的話，做到差不多50萬就卡掉，這是戰略，第一點是省錢，第二點是力不可出盡。



平秀琳追問，如果郭台銘開記者會宣布不登記參選了，你有什麼方案？柯文哲指出，我們就很認真準備民眾黨“立委”選舉，努力拉高民眾黨“立委”選舉，三黨不過半至少還有個制衡。郭不選要早點講啊，最後一秒說不選，我們總不能剩下三分鐘找個“副總統”、什麼資料都備好，這來不及，過17日下午5點就沒了，也不可能說柯文哲要報名就多延後三天。



柯文哲也說，郭台銘若宣布不登記參選，下一個關鍵點就是11月22日，明天的事、明天再煩惱，我們急重症外科就這樣。平秀琳問，有沒有可能時代力量、親民黨推薦你？柯文哲聞言哄堂大笑說，時代力量推薦柯文哲，這太有趣了，哈哈哈哈。



至於郭台銘若執意要你擔任副手，柯文哲立刻說，他一開始就講不用，他要選就選正的，選副的還是要脫離現在的職務、跑攤，兩個要花的力氣差不多，何必這麼麻煩，他從頭到尾都沒說要選。