柯文哲爆料：郭台銘在抱怨覺得被吳敦義騙

柯文哲。（擷取自東森新聞） 中評社台北9月16日電（記者 鄭羿菲）“郭柯王”結盟態勢明顯，台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲16日接受專訪時爆料，中國國民黨現在搞成這樣，最大的罪過就是黨主席吳敦義，明明自己想選，卻拉高雄市長韓國瑜來卡前黨主席朱立倫，看韓好像會上，就再拉鴻海創辦人郭台銘進來，“搞得郭覺得被騙在抱怨”，然後韓國瑜的妻子李佳芬也抱怨，朱就更不用講，一定恨死吳敦義。



東森新聞台16日晚間播出柯文哲接受電視節目《平論無雙》主持人平秀琳專訪，柯文哲表示，他知道吳敦義被他講一定會不高興，但今天最大的問題是吳敦義。明明吳自己想選，我們這種政治素人都看得懂，然後要卡國民黨前主席朱立倫，之後又把高雄市長韓國瑜拉進來，最後好像真的韓會被選上，就再拉個郭台銘進來，然後現在搞得郭覺得被騙在抱怨。



柯文哲說，就連韓國瑜的妻子李佳芬也說被騙，不是你們叫我們來報名參加嗎，為什麼還要繳新台幣500萬元？朱立倫就更不用講，一定恨死吳敦義。所以最大罪過是誰？就是吳敦義。



平秀琳追問，可是吳敦義昨天成功營造出馬英九與韓國瑜一抱泯恩仇大團結了。柯文哲笑說，你去看那個Schedule，我們這種活動都有排行程，幾點幾分誰到場、誰進場，明明是韓國瑜故意提早半個小時到，他們本來是要故意錯開的，然後故意去抱馬英九，不用替韓國瑜解釋了啦。



柯文哲指著電視螢幕上馬英九與韓國瑜擁抱的畫面說，大家不要裝了，這是刻意營造，他猜馬英九一定被抱的心裡面圈圈叉叉，要是你不相信，就去問一遍國民黨台北市議員徐巧芯。



被問到“韓朱配”議題，柯文哲指出，朱立倫是會計師，很會算，他比較不敢講，如果他是朱立倫的話，就要當“行政院長”，那個“副總統”的位子叫“捧、套、殺”，“副總統”就是深宮怨婦的角色，平常是不可以有聲音的，唯一的功能就是萬一“總統”掛了去接任。