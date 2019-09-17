中評鏡頭：海巡偵搜犬區隊成立拉不拉多領軍

海巡偵搜犬區隊成立，共有15隻海巡偵搜犬，包括拉不拉多8隻、德國狼犬5隻、比利時狼犬1隻及史賓格1隻等。（照片：桃園市政府提供） 中評社桃園9月17日電（記者 黃文杰）非洲豬瘟疫情持續蔓延，且各類新興毒品流通情形日益嚴重，為了全面打擊不法，“海巡署”在北部分署竹圍營區成立“海巡偵搜犬區隊”，犬隻將在接受近4個月的訓練後，預計明年投入基隆港、高雄港協勤，盼借重犬隻靈敏嗅覺，輔助各項執法工作，提升台灣邊境的防衛能力。



“海巡署”指出，目前營區內共有15隻海巡偵搜犬，包括拉不拉多8隻、德國狼犬5隻、比利時狼犬1隻及史賓格1隻等，年齡1至4歲不等，分別由民間募集、新北市政府警察局警犬隊及苗栗訓犬學校增與。



“海巡署”表示，該署從全台各單位遴選出15位領犬員，並邀請專業師資團隊至培訓基地，對狗狗進行為期4個月“農畜產品”、“毒品”及“爆裂物”等訓練，成為檢疫犬、緝毒犬及偵爆犬，目前訓練已進行3週，盼犬隻與領犬員培養默契後，能在明年正式服勤。



“海巡偵搜犬區隊”規劃在成軍半年內，先於兩岸直航及郵輪航班最多的基隆港、高雄港協勤，並視北部、南部地區重要漁港勤務需求情形機動派遣，考量運輸支援及環境適應等為題，目前訓練基地先設置於北部，後須將依協勤情形完成試辦結果後，再行評估是否擴編。



海巡偵搜犬區隊基地揭牌暨開訓典禮16日舉行，由“海巡署長”陳國恩、民進黨桃園市長鄭文燦等人一同出席。

