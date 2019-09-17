拚了！呂秀蓮今天至“中選會”登記參與大選

呂秀蓮。（中評社 資料照） 中評社台北9月17日電（記者 洪德諭）2020大選登記成為被連署人將於17日截止，打算自推候選人的喜樂島聯盟在16日下午發出採訪通知，將於明天召開記者會宣布2020推薦正副“總統”候選人及“立委”參選人，到底是誰代表喜樂島聯盟？16日晚間呂秀蓮辦公室發布採通，將於明天向“中央選舉委員會”登記申請為獨立“總統”參選人。呂的登記引起政壇震撼，泛綠也如同泛藍陷入分裂危機。



喜樂島聯盟16日發出2020推薦正副“總統”及“立委”參選人記者會邀請函，外界高度關注到底將推出誰角逐2020大選，不過面對媒體詢問，喜樂島聯盟始終未鬆口。



16日晚間，呂秀蓮辦公室發出採通，說呂秀蓮數月來受到各界人士鼓勵，決定接受喜樂島聯盟及其他政黨的推薦，在喜樂島記者會結束後步行前往“中選會”登記申請為獨立“總統”參選人。



根據規範，獨立參選者須於“中選會”發布“總統”、“副總統”登記公告後，5日內也就是17日前向“中選會”申請為被連署人，通過審查後則須於45日內完成連署，且連署書必須正、“副總統”聯名進行連署，連署份數須達2016年“立委”選舉人數1.5%，也就是28萬384人連署才能參與2020大選。