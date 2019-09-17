柯文哲：一對一情況下　蔡英文會贏

柯文哲。（擷取自東森新聞） 中評社台北9月17日電（記者 鄭羿菲）針對2020大選局勢，台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲16日專訪時表示，他參選2020就像日本偷襲珍珠港，但他很理智，不會犯這樣的錯。他預估香港問題短期內不會解決，而香港問題不解決，40歲以下的票就都跑光了，只要每天播香港遊行的畫面，蔡英文就贏了。



柯文哲也說，鴻海創辦人要把中間這一塊撐大，說服大家這一次不要再被藍綠綁架，現在“來了一個藍的不像藍的、綠的不像綠的合作”，是有機會的。不過，柯也坦言，“理想歸理想，歷史還是少數人創造的，很難”。



東森新聞台16日晚間播出柯文哲接受電視節目《平論無雙》主持人平秀琳專訪，柯文哲坦言，他再怎麼厲害，“立法院”也不是多數黨，革命分階段，要一步一步突穿，他第一次靠綠營的力量選上台北市長，第二次85％靠自己的力量撐下來，一步一步把灘頭堡打下來再前進。



柯文哲也舉例說，他很理智，不會犯日本二戰時期山本五十六的錯，明明打不贏美國，還偷襲珍珠港，他選2020就是偷襲珍珠港，他回家打坐的時候就想過這個問題，其實他算過，“我選的機會贏的機會很大”，但他很理智。



柯文哲認為，藍綠現在整合，會壓縮中間這一塊，但一對一的情況下，蔡英文會贏，香港問題短期不會解決，我們大概估計香港會再繼續亂一陣子，而香港問題在那裡，40歲以下的票都跑光了，只要每天播香港遊行的畫面，蔡英文就贏了。



平秀琳追問，那你應該勸郭台銘不要選，因為不會贏啊！柯文哲則打太極說，我們是希望台灣有一個重開機的機會，郭台銘要選還是有很多問題，一堆人情世故，像馬英九去勸郭到哽咽，他絕對相信，他都可以理解，郭台銘20年來花幾億新台幣在養國民黨的人，誰沒拿過郭的錢？但要有一天反目成仇跟他們選，沒那麼容易啦 。



平秀琳還是追問，郭台銘要選，有什麼贏的辦法嗎？柯文哲指出，所以郭要擺脫藍綠，蔡英文完全押美國，而他只要看到美國人對韓國瑜的表情很不以為然，就大概知道美國的態度了。他還是主張在中美之前求一個平衡，全部壓一邊不太對，現在不管是蔡英文，還是韓國瑜都是壓一邊。



柯文哲認為，郭台銘要把這個中間的這一塊的選民撐大，然後說服大家，這個本來就有機會，就是要讓台灣人民認為我們這一次就不要再被藍綠綁架，我們走出一條路，而且“來了一個藍的不像藍的、綠的不像綠的合作”，這個是有機會，這個我們一定會幫忙他，但是有時候理想歸理想，歷史還是少數人創造的，很難。