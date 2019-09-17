結盟迎財神？柯：我們選舉不太需要用郭的錢

柯文哲。（擷取自東森新聞） 中評社台北9月17日電（記者 鄭羿菲）外傳“郭柯結盟”是因為鈔票與選票的關係，台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲16日接受專訪時表示，以後民眾黨成立，一定會成立財務監督委員會，募了多少錢、花多少錢，都會公開透明，我們是無氧呼吸的動物，我們可以用很低的錢選舉，不太需要用鴻海創辦人郭台銘的錢。



東森新聞台16日晚間播出柯文哲接受電視節目《平論無雙》主持人平秀琳專訪時，被問到外傳你跟郭台銘合作，是迎財神的概念，郭有很多鈔票，你有民眾黨，有郭的話可衝出很多“立委”選票？



柯文哲表示，有人罵我們郭台銘要選票、柯文哲要鈔票，所以才有兩個結合，他都有想好了，以後民眾黨成立，一定會比照我們2018成立一個財務監督委員會，我們也會海選財務監督委員，我們募了多少錢、花多少錢，都會公開透明，壞人沒有辦法了解好人要做什麼，一定想說他是要郭台銘的錢才會跟郭合作，問題是，我們是無氧呼吸的動物，我們可以用很低的錢選舉。



柯文哲指出，2018我們已經證明我們可以做到，可以用很低的選舉經費去打這一場選戰，坦白講我們不太需要用郭台銘的錢，而且也不會有人把整個政治前途，或是一個黨的長期發展，一次就毀掉，我們又不是那種撈一票就要跑的人，不會。



至於柯粉退讚從212萬粉絲掉到剩下196萬粉絲，柯文哲說，他的粉絲數可以在20天增加15萬人，然後再過30天掉15萬人，我們就是極端政治顯現，我們也知道有人操作的動，這還是我們不行，“我也沒有護盤的動作，時間久了人家還是會了解”。



柯文哲說，他跟蔡英文的粉絲重疊率約七成，只要攻擊民進黨，就是在拉開重疊的，他的態度就是“掉就掉了，也沒辦法，我們還是有我們的想法”，現在就是各自歸隊了。