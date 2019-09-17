中評關注：郭台銘不選是因無法承受這兩個名

郭台銘決定不參選2020。（中評社資料照） 中評社9月17日電（記者 張嘉文）鴻海創辦人郭台銘16日深夜宣布決定不參與2020連署競選“總統”，消息一出讓各界十分詫異，因為郭陣營近來種種動作，看來都是在為參選作準備，但郭最終還是選擇回歸到原點。他最大考量還是自己並沒有必勝的把握，而如果這一局他無法當個必勝的梟雄，硬要走參選這條路，那就是國民黨贏了，他變狗熊，民進黨贏了，他變罪人，相信這兩種結局都是郭無法承受之名。



郭台銘16日深夜透過辦公室發出聲明，強調自己不是因為任何人的勸說與影響，而是因為再三思考之後，希望讓社會在關注“國家”領導人的選擇時，能夠回歸理性思考與政策層面的討論，於是，他決定不參與2020連署競選。



郭台銘決定不參選2020的舉動，牽動了大選的變化，對於國民黨來說，郭的決定已是對藍營釋出最大善意，接下來如何將郭拉回來歸隊，讓黨籍的2020參選人韓國瑜增添戰力，會是接下來的一大課題。



但現階段，國民黨等於解了一顆最大的炸彈，國民黨之前上下皆說郭台銘的參選對韓國瑜來說不見得是壞事，但郭如參選，仍會帶走藍營支持者的票，因此郭的決定，可說讓國民黨的選情起了翻天覆地的變化。



可是郭台銘的聲明中並完全把話說死，郭強調，他不參選並不表示他放棄參與政治事務。他會持續積極推動他所提出的政策，也期盼能夠有更多有理念的朋友願意一起為台灣繼續努力。而且11月大選登記還有親民黨和時代力量兩張入場券可以不必連署直接參選。



這段話的意思就是，郭台銘可能這次不參選，但他可能會推出自己的人馬，在2020大選中發揮影響力，未來郭不只是一個商人，透過這次的參與吸取更多政治能量，4年後的郭台銘可能更不一樣。



但若郭台銘不參與2020連署競選“總統”，郭柯王的結盟即形同瓦解，柯領導台灣民眾黨走自己的路，王金平動向將是下一個關注點。