中評關注：郭演政治無間道？柯P何去何從

柯文哲。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北9月17日電（記者 鄭羿菲）鴻海創辦人郭台銘16日深夜11點發表重大聲明，宣布決定不參與2020連署競選，跌破眾人眼鏡，而受影響最大的莫過於台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲。柯16日晚間上專訪節目時，還大談郭不選自己只能拚“立委”選舉，讓民眾黨“立委”未來能扮演關鍵少數，沒想到卻一語成讖！



郭台銘回台後，“郭柯王”結盟態勢從823在媒體前會面後逐漸明朗，甚至上個禮拜“郭柯王”三方幕僚還共同赴“中選會”了解連署事項。郭台銘在9月12日中國國民黨31位大老登報聲聲喚團結的當天下午，一怒退出國民黨，外界都認為郭將在“中選會”獨立參選人登記截止的17日前前往登記展開連署，但沒想到郭台銘卻上演了一場政治無間道，跌破眾人眼鏡地在16日深夜11點宣布不登記參選。



消息一出震撼各界，台灣民眾黨媒體群組裡記者們的各項詢問如同入海江河，沒得到半點回應。柯陣營恐怕也是剛得知震撼消息，來不及應對，這從柯文哲16日晚間上專訪節目還喜孜孜地評論郭台銘要如何勝選、爆料郭台銘在抱怨國民黨主席吳敦義等話題，就可推敲柯文哲恐怕也是在最後一秒才得知郭台銘的決定。而“郭不選，自己只好努力拚民眾黨“立委”選舉”語音未落，卻已一語成讖。



柯文哲在專訪節目上曾說過，郭台銘不選要提早跟我們講，不然“副總統”人選、資料文件等怎麼準備？而如今郭提早一天宣布不登記參選，也代表柯文哲只有17日一整天的時間去緊急思考“天人交戰”下要不要自己去登記，未來柯文哲何去何從，再度成為各界矚目焦點。而“郭柯結盟”下，本來糧草具足，如今民眾黨“立委”選舉還會不會得到郭台銘的挹注，郭柯王聯盟是否瓦解，也成為下一個話題。



較確定的是，郭台銘不選2020之後，台灣民眾黨少了航空母艦級的母雞，必影響“立委”選情和當選席次，在藍綠選情緊繃之下，不容易出頭。



當然，政壇也是有人揣測，郭只提到“決定不參與2020連署競選”並沒有提到不參選2020大選，以及柯昨晚受訪也表明無意登記投入獨立參選2020連署之路。但未來親民黨和時代力量還有兩張可直接參選2020的入場券，只要在11月做決定即可。然而以郭和柯最新表態，由於情勢艱難，兩人參選2020的可能性都不高了。除非到11月正式登記時選情有重大逆轉，韓的民調落後蔡英文太多，或就有變數。