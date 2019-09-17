美專家語中評：所台斷交折射美印太戰略缺陷

郝志堅認為，華府有人勸阻別國轉向北京是“奧威爾式胡言亂語” 中評資料相 中評社華盛頓9月16日電（記者 余東暉）所羅門群島決定與台灣斷交，當美國一些人由此指責北京持續對台施壓時，也有美國學者指出，所台斷交折射了特朗普政府印太戰略效果欠佳；當華府自己轉向北京時，卻要求別國與台灣保持關係，也是一種“奧威爾式胡言亂語”。



所羅門群島與台灣斷交後，美國國會的加德納、盧比奧等“親台”議員發推特，指所羅門群島的決定是錯誤的，希望美國國會盡快通過“台北法案”，以降低外交關係和減少經援等手法，施壓那些意欲從台北轉向北京的國家。在試圖助台保“邦交國”的同時，美國國會47位眾議員16日發表致美國司法部長巴爾和國務卿蓬佩奧的聯名函，支持台灣參與“國際刑警組織”。



對於美國有官員和議員施壓別國不要轉向北京，密蘇里州立大學傑出教授郝志堅（Dennis V. Hickey）對中評社指出，早在1979年，華府就放棄台北，轉而與北京建交。當華府試圖哄騙其它國家與台灣保持外交關係時，這裡就存在著某種“可信度鴻溝”。他說，借用特朗普政府中一些人使用的術語--很多人會認為這是“奧威爾式胡言亂語”（Orwellian nonsense）。



卡內基國際和平基金會傑出研究員包道格（Douglas Paal）對中評社表示，鑒於北京在兩岸目前沒有就“九二共識”達成一致的情況下，有孤立台灣的動機，所羅門轉向承認北京是不可避免的。因為所羅門群島極其貧困，在該國領導人的決策考量中，其它因素都抵不過經濟誘惑。