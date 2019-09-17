富權：郭台銘棄選同樣也是震撼政壇

中評社香港9月17日電／郭台銘日前宣布退出國民黨，擺出一副脫黨參選“總統”的姿態，震撼政壇，國民黨和韓國瑜團隊更是憂心忡忡；而在“中選會”接受參選“總統”被連署人申請登記截止日的前夕，郭台銘於昨日深夜十一時發表棄選聲明：“對不起，我讓你們失望了”，同樣也是震撼政壇，不過國民黨和韓國瑜團隊卻鬆了一口氣，忐忑不安的心終於放了下來。 澳門新華澳報今天發表富權的文章說，隨著郭台銘的棄選，國民黨的第三次大分裂的危機，暫時解除。



而幾乎是在同一時間，呂秀蓮辦公室也發出新聞搞，聲稱呂秀蓮數月來受到各界人士鼓勵，決定接受“喜樂島聯盟”及其他政黨的推薦，今日前往“中選會”登記申請為獨立“總統”參選人。“喜樂島聯盟”在決定推薦其決策委員歐崇敬參選“總統”後，歐崇敬前日卻突然宣布，將以無黨籍身分參選新北市第一選區（淡水、八裡、三芝、石門）“立委”，因而只得另行尋覓“獨派”人士參選“總統”，以對“喜樂島聯盟”的“立委”參選人發揮“母雞帶小雞”的作用，呂秀蓮就雀屏中選。具體安排是，呂秀蓮將於今天上午十時半在台大校友會館三樓出席“喜樂島聯盟”舉辦的推薦“總統”候選人記者會，並於會後直接前往“中選會”登記參選公民連署。呂秀蓮去年五月三十日曾為參選台北市長，發表退黨聲明，但並未辦理手續，因此後續是否會受到民進黨的黨紀處分，有待觀察。



文章說，相比起來，當然是郭台銘棄選更具震撼性。不但讓國民黨和韓國瑜鬆了一口氣，而且讓蔡英文精神緊繃。更讓柯文哲始料不及的是，原本計算得極為精密的“草船借箭”計劃，借助郭台銘這隻“母雞”來帶動台灣民眾黨“立委”候選人這些“小雞”的選情，全盤破局。柯文哲不知如何是好，總不能為了台灣民眾黨的“立委”選情，違背自己不當“落跑市長”的諾言，並甘冒敗選的風險。何況，還有準備不及的現實問題。實際上，柯文哲昨晚在電視談話節目中被問及倘郭台銘棄選，是否會參選“總統”的問題時，他就聲稱“開玩笑，最後一秒我們也來不及，總不能說剩下三分鐘，去找個‘副總統’”、“天啊，我們怎麼準備，根本就沒辦法選”。



其實，柯文哲這種“種姜養羊，無本沾利”的主意，身為商人的郭台銘難道看不出來？只不過是，當時仍需要抱團取暖，互相利用，而甘願成全柯文哲的“無本萬利”政治生意。但當發現自己根本無利可圖，甚至將會導致自己身敗名裂時，這盤政治交易就進行不下去了。