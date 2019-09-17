農民工收入上漲，為何比工資階層漲得還快？

中評社北京9月17日電／最近，有網友提出，農民工的工資好像在不斷上漲，比任何工薪階層的工資都漲得快，這是為什麼？



對此，業內專家表示，城裡人在單位裡有社保、醫保、住房公積金什麼的，農民工沒有，生一場病或者買個房就啥都沒有了。



所以，不要覺得農民工的工資漲得快了，其實他們也是生活在社會的最底層，應該善待他們。



而我們認為這位題主的問題是說農民工收入漲得快，其實也並不是所有農民工工資都漲得快，比如在工廠上班的農民工這幾年並沒有漲多少，因為工資決定權在老板，所以沒漲多少。



還有一種就是題主所說的建築行業和基建行業的農民工，這些年工資的確漲了一些。不過，農民工比城裡單位裡拿薪水的人員苦多了，也沒有什麼保障，他們工資收入上漲一點也並不為過。



那麼，建築業和基建業的農民工工資收入為啥這幾年漲得比較快呢？



首先，建築業是繁重的體力勞動。50後、60後已經幹不動了，要退休了。而主要是70後、80後這一代農民工在幹。



而90後、00後的農民工也不願意再從事這樣辛苦的工作，顯然目前建築業的農民工已經出現青黃不接，招不到人的情況，所以這個行業的農民工收入上漲一點就是很正常的事情了。



再者，有些建築業農民工一天賺個三百多元，一個月也有萬把塊錢，而城裡坐辦公室的至多也就四五千元錢，似乎農民工收入漲得快了。其實，農民工是幹一天算一天，除非是全月無休才能拿到上萬元塊錢，但是這是不可能的，因為一旦遇到下雨天，工程進度也要被迫停下來。



而如果按照正常的休假一個月工作20天，那農民工的收入也只有六七千元錢，收入也並沒有比輕鬆在單位裡混，拿個幾千元工資的職工要好多少。而且，他們還不繳社保。這還不如送外賣，做快遞呢！更何況，農民工這種建築工種，城裡人是不肯去幹的，那工資收入當然也要高一些。



再次，搞基建工程的老板也有苦衷的，因為工程老板與甲方簽了約，早完成有獎金，晚完成就要扣工程款。所以，他們為了招農民工來幹活，就是為了趕工期，如果不給農民工漲工資，就沒人幫忙幹活了，工程項目就要被其他公司搶走了。



而一般在企業、工廠幹活的職工，往往是無工期要趕的，所以工資很難漲價。原因是你若不幹，馬上就會有人來做這個崗位。



最後，還有一些市民反映，農民工收入漲得快，主要是指裝修行業，因為農民工有工資的定價權，需要裝修的東家問你現在工資是多少錢一天，農民工說某某地方或某某人收多少錢一天，東家因為考慮到反正也做不了幾天，也就不還價照付了，這就七傳八傳農民工資容易漲價。



其實，建築業農民工比較辛苦，房子裝修產生大量灰塵吸入，對身體危害也是很大的。而且繁重的體力勞動，年齡大了後就可能會落下一身的病，想於繼續幹下去也不行了。所以，農民工辛苦幹活錢賺多了，也沒什麼值得羨慕的。



很多人都反映，農民工收入都在上漲，這倒是實情，但絕對沒有到過分的程度。別看建築業和基建行業農民工日薪都很高，甚至超過城市白領，但是這是有一天算一天，天氣不好就沒收入，而且農民工還沒有社保，工作條件差，體力勞動強度大，這種工種不要說城裡人沒有願意去幹，就連年輕的農民工也不想來幹了，這就導致基建和建築業的農民工收入容易上漲。農民工生活不易，也應善待他們。



來源：微信公眾號：不執著財經



