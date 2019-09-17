美國出現特朗普“自殺式蕭條”的可能性大嗎？

中評社北京9月17日電／由於西方發達國家經濟最近幾年處在經濟危機周期窗口上，按照美歐發達國家的經濟周期律，隨著時間的推移，越來越多的國際機構與經濟學者都對美歐經濟的未來表示憂心，國際市場對美歐經濟也一直都存在著關於經濟危機或金融危機問題的討論。



日本《選擇》月刊9月號文章稱，越來越多的預測認為，美國將在2020年陷入蕭條，原因在於雖然美國經濟本身勢頭良好，但美國總統特朗普發起的貿易戰導致世界經濟面臨的不穩定因素激增。



美歐日等國家的主流媒體在評論特朗普推動的貿易保護主義時，普遍都採用了“貿易戰”的措辭，可見特朗普的貿易政策是激烈的，貿易戰也是他一貫奉行的“美國優先主義”政策的注腳。特朗普所推動的貿易戰，不僅給了世界經濟帶來了太多的不確定性，同時也給美國經濟帶來了危險性。



當前，雖然美國的一些經濟指標有所下滑，譬如GDP增速、製造業PMI等指標都出現了明顯下滑，但是綜合美國的經濟指標來看，如失業率、消費等指標，美國經濟目前並沒有出現明顯的衰退局面。從經濟增速上來講，只要美國能夠保持2%的GDP增長，美國就基本上可以維持較為充分的就業率，美國經濟也並不容易衰退。



但問題在於美歐經濟的危機模式或衰退模式往往不是由經濟指標所決定的，而是由美歐經濟過度金融化主導下的金融市場失衡所決定的。所以美歐的經濟危機與衰退通常帶有突發性特點。因此完全依賴經濟指標判斷美歐經濟情況也不可取，需要更多地觀察美國金融市場的穩定性與風險性。



今年特朗普推動的貿易戰，不僅使美國國債市場頻繁出現倒掛現象，還造成金融市場的普遍動蕩，8月美股曾一度大跌，美國長期國債收益率也一度接近歷史低點，市場恐慌指數攀升，其他各個市場也都動蕩不安，這使美國金融體系形成了系統性風險，雖然目前有所緩和，但這主要是特朗普個人競選的需要。



由於特朗普在貨幣政策、赤字問題、匯率問題、貿易問題等方面存在太多的不確定性，所以美國今明兩年出現金融大動蕩的可能性偏高，是存在特朗普“自殺式蕭條”的可能性的。



關於特朗普將導致美國經濟蕭條的問題，不僅僅是日本在探討，美國內部也在探討，如美聯儲前主席伯南克、美國新債王岡拉克以及一些華爾街大佬及經濟學者等都談到了這一問題，而很多美國的企業家尤其是科技巨頭對特朗普的政策更為不滿，也認為他的貿易政策將導致美國經濟衰退。



新債王岡拉克日前對美國經濟做出了悲觀的預期，他稱當下次大選開始時，美國經濟有75%的可能性已經陷入了衰退，他警告說，企業債券市場的危機已經是一觸即發。



據美國有線電視新聞網網站9月6日報道，紐約聯邦儲備銀行9月4日更新的模型顯示，美國在未來12個月內陷入衰退的可能性在8月攀升至38%。而這一指標在美國最近的三次大衰退前從沒有超過50%，這一指標超過30%時就說明美國經濟已經非常危險了。



從事實上分析，特朗普確實為美國經濟帶來幾個嚴重的不確定性，有可能會將美國經濟拖入困局乃至死局。



一、貿易政策



特朗普的逆全球化貿易政策只會讓美國經濟被逐漸邊緣化，特朗普不斷擴大貿易紛爭，從關稅逐漸擴大到科技領域與匯率競爭，這不僅不會促進美國經濟發展，反而會使美國被全球逐漸邊緣化，從而為美國經濟埋下衰退的伏筆。

