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郭台銘幕僚：郭不會以政黨推薦方式參選
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2019-09-17 09:54:07
郭台銘。（中評社 資料照）
中評社香港9月17日電／鴻海創辦人郭台銘16日晚間發出聲明，確定不投入2020大選。但因郭台銘聲明中表示，“決定不參與2020連署競選“總統”，引發外界聯想是否將改以政黨推薦方式參選。郭台銘幕僚深夜受訪表示，聲明有前後文，郭不會以政黨推薦方式參選。
郭幕僚表示，聲明中提到郭“決定不參與2020連署競選“總統”，但之後也明確提到雖然不參與大選，但並不表示放棄參與政治事務。郭仍堅持原本要參選就獨立參選規劃，如今既然宣布不連署參選，就沒打算改以政黨推薦方式參選。
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